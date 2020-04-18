ريهام جاد من عملاقة منتخب مصر للسلة إلى ملكة المانجو فى مصر

نجحت ريهام جاد نجمة المنتخب الوطنى السابقة لكرة السلة ، فى احتراف زراعة المانجو المصرية وبعض الأصناف العالمية على مساحة 300 فدان بالنوبارية ، وتصديرها لأسواق أوروبا وشرق آسيا ولبنان والأردن واليابان .





وقالت ريهام جاد للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان " على فضائية القاهرة والناس 2 ، إنها تعلمت زراعة المانجو من خبراء فى المزارع العالمية ، وطورت مزرعة والدها وانتجت أفضل الأنواع من المانجو المصرية إضافة للأنواع العالمية مثل الكيت والناعومى ،والهايدى وياسمينا ، مشيرة الى ان المزرعة بها 25 الف شجرة وهى حساسة جدًا لتغيرات المناخ والتقلبات الجوية

واوضحت ريهام ، ان مزرعة دانة للمنتجات الزراعية مساحتها 300 فدان بالنوبارية وتنتج أفضل انواع المانجو والعنب والموالح والليمون اليوريكا .









وأوضحت ، انها أنشأت محطة مطورة لتجهيز المانجو وتصديرها لأسواق العالم ، خاصة اليابان وشرق اسيا ودول اوروبا والأردن ولبنان كما نجحت فى زراعة 90 فدان من الموالح وليمون اليوريكا الذى تتهافت عليه الأسواق العالمية .











