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أخبار البلد

ريهام جاد من عملاقة منتخب مصر للسلة إلى ملكة المانجو فى مصر

السبت 18/أبريل/2020 - 10:26 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
نجحت ريهام جاد نجمة المنتخب الوطنى السابقة لكرة السلة ، فى احتراف زراعة المانجو المصرية وبعض الأصناف العالمية على مساحة 300 فدان بالنوبارية ، وتصديرها لأسواق أوروبا وشرق آسيا ولبنان والأردن واليابان . 

وقالت ريهام جاد للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان " على فضائية القاهرة والناس 2 ، إنها تعلمت زراعة المانجو من خبراء فى المزارع العالمية ، وطورت مزرعة والدها وانتجت أفضل الأنواع من المانجو المصرية إضافة للأنواع العالمية مثل الكيت والناعومى ،والهايدى وياسمينا ، مشيرة الى ان المزرعة بها 25 الف شجرة وهى حساسة جدًا لتغيرات المناخ والتقلبات الجوية 
واوضحت ريهام ، ان مزرعة دانة للمنتجات الزراعية مساحتها 300 فدان بالنوبارية وتنتج أفضل انواع المانجو والعنب والموالح والليمون اليوريكا . 


وأوضحت ، انها أنشأت محطة مطورة لتجهيز المانجو وتصديرها لأسواق العالم ، خاصة اليابان وشرق اسيا ودول اوروبا والأردن ولبنان كما نجحت فى زراعة 90 فدان من الموالح وليمون اليوريكا الذى تتهافت عليه الأسواق العالمية . 



https://www.youtube.com/watch?v=Os8lCRFm_AM
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