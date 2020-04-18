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بعد قرارات الاعلى للجامعات.. عميدة آداب حلوان: امتحان الكترونى بأقسام اللغات ومشروع بحثى بالأخرى.. و عميد علوم: لا يمكن استبدال امتحانات الفرق النهائية.. وتعقيم الكليات استعدادا لها

السبت 18/أبريل/2020 - 10:30 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
-عميدة آداب حلوان: 
امتحان الكترونى بأقسام اللغات ومشروع بحثى بالأخرى
_عماد أبو الدهب: 
لا يمكن استبدال امتحانات الفرق النهائية.. وتعقيم الكليات استعدادا لها
_عميد علوم حلوان: 
نسعى لتطبيق منظومة الامتحان الإلكتروني بالكلية


اكد الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم جامعة حلوان، ان قرارات المجلس الاعلى للجامعات ووزير التعليم العالى اليوم، بشأن استبدال امتحانات سنوات النقل بامتحان الكترونى او مشروع بحثثى قرار صائب للحفاظ على سلامة الطلاب فهى اهم من كل شيء. 


وأوضح عماد ابو الدهب لـ"صدى البلد" ان كلية العلوم من الكليات العلمية المهمة ولا يمكن تطبيق منظومة المشروع البحثى بأغلب موادها لذا سيحاول جاهدا تطبيق منظومة الامتحان الالكترونى باى شكل سواء كان بمسألة محددة بوقت معين يجيب عنها الطلاب او بامتحان على منصة تعليمية ، موضحا ان عدد طلاب الكلية قليل ويمكن تطبيق هذه المنظومة.


وقال في تصريح لـ"صدى البلد" انه سيحاول بقدر الامكان تعقيم كافة الاماكن بالكليات، استعداد لاستقبال طلاب الفرق االنهائية ، حيث لا يمكن ان تلغى امتحاناتهم او يتم استبدالها. 


واكد عميد كلية العلوم ان مجلس الكلية سيجتمع الثلاثاء المقبل؛ لوضع ضوابط وآلية تطبيق هذه المقترحات. 


أكدت الدكتورة سهير عبد السلام عميدة كلية الاداب بجامعة حلوان ان قرارات المجلس الاعلى للجامعات و وزير التعليم العالى تأتى حفاظا  على سلامة الطلاب من خطر الاصابة بفيروس كورونا ، وكل جامعة ستبدا من اليوم بدراسة القرارات والبحث  فى كيفية تطبيقها  فيما يتوافق مع مصلحة الطالب و سلامته. 


واضافت لصدى البلد انه بالنسبة لكلية الاداب جامعة حلوان  انه سيتم البحث بتطبيق الامتحان الالكتروني لاقسام اللغات لقلة عدد طلابها و ضرورتها ، اما بالنسبة لباقى الاقسام سيتم تطبيق المشروع البحثى. 


واكدت انه سيتم البحث و ماقشة هذه المقترحات ووضع الالية للمشروعات البحثية باجتماع مجلس الكلية الثلاثاء المقبل.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، قرر لطلاب فرق النقل أن يلغى إجراء الإمتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث او اختبارات إلكترونية.


وبالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكيه وإجراء إمتحانات عملية : تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد.


كما قرر أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات: تؤجل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة.


وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا: يترك لكل جامعة تحديد موعد إنعقاد الامتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.


وقرر تشكيل لجنة لتولي اللجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي أعلنت اليوم وتلقى اية إستفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص اية حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات.
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