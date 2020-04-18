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فن

محمد شاكر يحصد 1.7 مليون مشاهدة بـ خلصت القصة

السبت 18/أبريل/2020 - 11:16 م
محمد شاكر - خلصت
محمد شاكر - خلصت القصة
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محمد نحلة
حقق المطرب محمد شاكر، مليونا و716 ألف مشاهدة بأحدث أغانيه «خلصت القصة»، التي طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 9 أبريل الجاري. 

وتقول كلمات الأغنية: "ناطر .. بعد مرة قلك روح .. الظاهر حابب تترك بعد جروح .. خايف اخسر باقي روحي معاك .. أسف مش كل ليلة بلاقي روح .. مش باقي مطرح فيا تجرح .. مني ميت ولا عم عيش .. كل تكي مشتاق للضحكة .. ما بتعرف اديش". 

أغنية "خلصت القصة" كلمات زياد جديد، ألحان شادي جارور، وتوزيع موسيقي روا حمدار، وميكس وديجيتال ماسترينج :" روجير ابي اكيل. 

يذكر أن أبرز أعمال محمد شاكر، أغنية "لما تحن"، و"انا يا جروحي"، و"جرعة جرأه"، و"من هلأ"، وغيرها من الأعمال الفنية المتنوعة. 
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