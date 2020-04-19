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أخبار التوك شو.. أحمد موسى عن حصيلة مصابي كورونا: الرقم مرعب.. والصحة العالمية تزف بشرى عن علاج اليابان

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:01 ص
كورونا فيروس
كورونا فيروس
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هاني حسين
نشر موقع صدى البلد أمس السبت مجموعة من الأخبار المهمة، وسوف نستعرضها في التقرير التالي:

علق الإعلامي أحمد موسى،  على بيان وزارة الصحة اليومي  بآخر مستجدات فيروس كورونا قائلا :" رقم مرعب ولدينا اكبر اعداد إصابات وأكبر عدد وفيات في يوم واحد".

كشف الدكتور  أمجد الخولي، استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية، عن علاج فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن المؤشرات حتى الآن ايجابية حول الدواء الياباني الجديد، ولكن حتى الآن لم توصي منظمة الصحة العالمية، أو وزارة الصحة اليابانية باستخدام هذا الدواء على نطاق واسع.

قال الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركزى للبحوث للشئون البحثية، إن هناك أشخاصا يكونون حاملين لفيروس كورونا دون ان يعلموا ذلك لان بداخل جسم هذا الإنسان سوائل بيولوجية تساعد الفيروس على العيش فيه.

قال الفنان صبرى فواز، إن التجربة الإنسانية ضرورة عند الممثل ثم تأتى بعد ذلك صنعته، وامتلاكه لأدواته.

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن الفصل الدراسي الثاني مستمر كما هو، مضيفا أن "بعض الكليات لديها امتحانات عملية مثل كلية الطب وتستكمل التدربيات العملية بعد انتهاء فترة  تعليق الدراسة".

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الـ BBC تروج لوقاحتها، وتنشر خبر بعنوان :" أطباء في مصر يشكون نقص الكمامات أو المطهرات".
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