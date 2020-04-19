حسني عبد ربه باكيا: تعرضت للظلم في الإسماعيلي.. فيديو

أكد حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي السابق أنه حتى الآن لم يحضر أي شىء لمباراة اعتزاله، مشيرا إلى أن مسؤولي الفريق لم يتحدثوا معه مطلقا من أجل المباراة.





وأضاف حسني عبد ربه في تصريحات لقتاة " اون تايم سبورت " أن مسؤولي الإسماعيلي هم السبب الرئيسي وراء اعتزاله مبكرا على الرغم من امكانية استمراره لـ 3و 4 مواسم أـخرى.





وأضاف حسني عبد ربه باكيا أنه تعرض للظلم كثيرا داخل فريق الاسماعيلي ولم يتم تقديره بالشكل اللائق على الرغم من إخلاصه الدائم للفريق طوال مشواره.









اما عن الفارق بين و بين حسام عاشور نجم الاهلي فأكد أن عاشور تم تقديره بشكل جيد من قبل مسؤولي الاهلي ولكن هذا الامر لم يحدث معه مطلقا





وأكمل أنه منذ اعلان اعتزاله لم يدخل النادي مطلقا خاصه عقب اتهامه بـ تحريض الجماهير على مسؤولي النادي عقب نزوله للملعب في مباراته الاخير للفريق امام الافريقي التونسي.