شاهد.. أفيشات مسلسل "القمر آخر الدنيا"

انتهت المنتجة شيرين مجدي من الأفيشات الرسمية لمسلسل "القمر آخر الدنيا" المقرر عرضه رمضان 2020 علي قنوات النهار وروتانا وصدى البلد وlbc.





تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي "القمر آخر الدنيا" بطولة بشري، مؤمن نور، هشام سليمان، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل ،سميره عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وهدي الاتربي وعمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.





‎يذكر أن شركة "ستار ميديا " للمنتجه شيرين مجدي التي قدمت مجموعه من إنتاجات البرامج الديجيتال و الدراما التلفزيونية في الوطن العربي ، ويعد مسلسل "القمر آخر الدنيا" التجربه الدرامية الإنتاجية الاولي لها داخل مصر ، وتسعى حاليًا على قدم وساق لتصوير أكبر عدد من مشاهد المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم.