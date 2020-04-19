AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. أفيشات مسلسل "القمر آخر الدنيا"

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:10 ص
القمر أخر الدنيا
القمر أخر الدنيا
Advertisements
محمد نحلة

انتهت المنتجة شيرين مجدي من الأفيشات الرسمية لمسلسل "القمر آخر الدنيا" المقرر عرضه رمضان 2020 علي قنوات النهار وروتانا وصدى البلد وlbc.



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي "القمر آخر الدنيا" بطولة بشري، مؤمن نور، هشام سليمان، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل ،سميره عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وهدي الاتربي وعمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.



‎يذكر أن  شركة "ستار ميديا " للمنتجه شيرين مجدي التي قدمت مجموعه من إنتاجات البرامج الديجيتال و الدراما التلفزيونية في الوطن العربي ، ويعد مسلسل "القمر آخر الدنيا" التجربه الدرامية  الإنتاجية الاولي لها داخل مصر ، وتسعى حاليًا على قدم وساق لتصوير أكبر عدد من مشاهد المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم.


شاهد.. أفيشات مسلسل "القمر آخر الدنيا"
شاهد.. أفيشات مسلسل "القمر آخر الدنيا"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى تتحدى مرضها من أجل القمر آخر الدنيا

اعملوا زيي لو تقدروا.. تعرف على عادات بشرى اليومية خلال العزل المنزلي

ماجد أباظة ينضم لأسرة مسلسل القمر آخر الدنيا

تعقيم لوكيشن "القمر آخر الدنيا" لمواجهة الكورونا

متبعين كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.. القمر آخر الدنيا يستكمل مشاهده للعرض في رمضان

تامر حمزة: القمر أخر الدنيا في رمضان 2020

ترشيحاتنا

ياسمين صبري تنشر صورا جديدة بعد عقد قرانها على أبو هشيمة

للمرة السادسة.. تتر "رامز مجنون رسمي" بتوقيع محمد البوغه

الصحة العالمية تزف بشرى عن علاج اليابان لفيروس كورونا.. تفاصيل

فوائد الحجر المنزلي .. أم تصنع مطبخا كاملا لطفلها بمواد مستعملة

يعمل لصالح تركيا.. ليبيا تعلن أسر أحد كبار قادة تهريب البشر

دراسة حديثة: فيروس كورونا يُنقل إلى الحيوانات وسيصبح أشد فتكًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاب مهووس بالنباتات يحول شقته إلى غابة| صور

بالعنف والسلاح.. الحوثي يطرد مئات الأفارقة بنسائهم وأطفالهم إلى السعودية| فيديو

فوائد الحجر المنزلي .. أم تصنع مطبخا كاملا لطفلها بمواد مستعملة