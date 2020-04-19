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فن

دينا الشربيني تتصدر تويتر عقب كلامها عن عمرو دياب في برنامج الحكاية

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:13 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدرت دينا الشربيني موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب مداخلتها الهاتفية فى برنامج الحكاية الذى يقدمه  الاعلامى عمرو اديب وبدأت بالحديث عن مسلسها الجديد لعبة النسيان وعن الفنان عمرو دياب.

جاءت تعليقات متابعينها كالاتى: 

‏أنا بحب اوي دينا الشربيني وهي بتتكلم عن عمرو دياب

‏دينا الشربيني شيك وكلاس ولذيذة واحلي من كتير في جيلها ولو حتي ملامحها عادية بس الطف كتير من غيرها 

بدينا الشربيني عسل اوي وهي بتتكلم عن عمرو دياب جميله و عفويه و خجوله و شكل ضحكتها و لخبطتها و هي بتتكلم عنه جميل جدا 

‏بحب اشوف ريأكشنات دينا الشربيني وهي بتتكلم عن عمرو دياب اوووى

‏وطبعا كلنا هنتفرج على مسلسل دينا الشربينى زى كل سنة

‏دينا الشربيني ممثلة جامدة وموهوبة جدآ

‏كلام دينا الشربينى عن عمرو مع لمعة عينها حاجة فخمة

وقالت دينا الشربيني عن علاقتها بالمطرب عمرودياب خلال أحد لقاءاتها التلفزيونية، إنها مهما تحدثت عنه لن تعطيه حقه.

وأضافت دينا الشربيني:" أنا أصلا لما بتكلم عنه شوية مش بعرف أتكلم أوى عشان مش بعرف أديله حجمه، وهو رقم واحد فى الشرق الأوسط وناجح بقاله 30 سنة".
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