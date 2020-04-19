صلاح عبد الله ينشر صورة من كواليس اتنين في الصندوق

‫شارك الفنان صلاح عبد الله صورة جديدة له على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .





‫وظهر صلاح عبد الله برفقة حمدى الميرغني وأوس اوس وانتصار، ‫وكتب عليها معلقًا: "حبيت اقول كلام كتير.. جيت اقول ملقتش غير.. صباح الخير على قلوبكم او تصبحوا على خير".‬









‫يذكر أن صلاح عبد الله شارك العام الماضي في المسلسلات التالية "خط ساخن، هوجان، قيد عائلي، فكرة بمليون جنيه، شقة فيصل، وأيام العسل"، كما شارك في أفلام لم تعرض بعد مثل "لص بغداد، خلي بالك من اللي جاي" وأفلام عُرضت "قهوة بورصة مصر، صندوق الدنيا". كما يحضّر صلاح عبد الله لفيلم "صاحب المقام" المتوقّع عرضه عام 2020.