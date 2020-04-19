بعد 5 أيام من طرحه.. برومو النهاية لـ يوسف الشريف يتخطى 1.5 مليون مشاهدة

أقترب برومو مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف من المليون ونصف المليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، بعد 5 أيام من طرحه.

وخطف البرومو الأنظار إليه منذ عرضه على "يوتيوب"، ولاقى العديد من ردود الأفعال الإيجابية تجاه صناع العمل، خاصة أنه يقدم فكرة مختلفة فضلا عن التقنية المبهرة التى شبهها البعض بأعمال الخيال العلمى التي تعرض في هوليوود.

المسلسل يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وناهد السباعي وأحمد وفيق ومحمد لطفى، تأليف عمر سمير عاطف وإخراج ياسر سامي.

يعد هذا العمل عودة جديدة لـ يوسف الشريف بعد فترة من الغياب عن الدراما، حيث كان احدث أعماله مسلسل "كفر دلهاب".