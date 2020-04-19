حدث ليلا.. دينا الشربيني تتحدث عن أسرار عمرو دياب.. ووزير التعليم: سيبوا ولادكم يعملوا الأبحاث بمفردهم

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:





أكد حسني عبدربه لاعب فريق الإسماعيلي السابق، أنه اتخذ قرار الاعتزال في " لحظة"، موضحا أنه لم يخبر أي شخص به إلا وقت الإعلان.





وزير التعليم للأهالي: سيبوا ولادكم يعملوا الأبحاث إحنا مش طالبين منهم رسالة دكتوراه أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه لن يتم تصحيح المشروعات البحثية عن طريق معلمي الفصل لضمان الحيادية والمصداقية في التقييم، وبالتالي لا يجب أن يتحدث أحد عن الابتزاز ودفع ثمن المشروعات البحثية.





أبدى مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك استيائه الشديد من الحرب الشرسة التي يشنها البعض على النادي.





قالت دينا الشربيني، إن المطرب عمرو دياب، يعتبر رقم واحد في الشرق الأوسط وهذا يعود إلى نجاحه الذي يتجاوز الـ 30 عاما.





قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا قامت وزارة الداخلية بإغلاق طريق الكورنيش في محافظات الجمهورية وإيجاد مسارات بديلة ما عادا محافظات الجيزة والقاهرة وأسيوط.





أكد الدكتور هاني أبو النجا أخصائي التغذية العلاجية، أن الفسيخ ليس له علاقة بعدوى فيروس كورونا بشكل مباشر لكنه أكلة غير صحية ولا يجب تناولها خلال الفترة الحالية تحديدًا.





ناشد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، جموع المصريين بضرورة الالتزام بالبيت قائلا "اجعلوا عزلتكم أنس بالله تعالى".



