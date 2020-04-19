لحظات الرعب.. أهالي قرية الخرس يروون تفاصيل ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا داخل القرية..صور

حالة من الهدوء التام والحيطة الكبيرة تسود أهالي قرية الخرس التابعة لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية مع انتشار أعمال التطهير والتعقيم للشوارع والأماكن الحيوية بالقرية عقب إصابة اثنين من أبناء القرية بفيروس كورونا المستجد.

رعب وقلق وترقب وخوف يسود أرجاء القرية وفرض الحجر المنزلي علي عدد من أسر المخالطين وانتشار فرق من مديرية الصحة بالشرقية لفحص جميع المخالطين للمصابين، فيما دفعت محافظة الشرقية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بسيارات محملة بالمواد الغذائية للأسر التي تم عزلها منزليا.

فيما حرص موقع صدي البلد علي رصد الحياة داخل قرية الخرس وأهم ما يتم أتخاذة من تعقيم وأجراءات أحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وكيفية تعامل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع أهالي القرية.

فبداية فقد أكد أحمد بنداري أحد ابناء القرية ان الوضع في القرية طبيعي جدا مع التزام تام من أهالي القرية لقرارات وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة مع تكثيف أعمال التطهير والتعقيم لجميع المداخل والمخارج والشوارع والأماكن الحيوية بالقرية.

وأضاف "بنداري" ان شباب القرية أطلقو مبادرة للمساعده في أعمال التطهير والتوعية بخطورة الوضع وضرورة الالتزام بقرار الحجر المنزلي للأسر المخالطة للحالات المصابة بالأضافة الي توفير المواد والسلع الغذائية للمتضررين من أثار الفيروس.

وأشار إلى أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قاد أمس حملة مكبرة لتعقيم القرية وتوفير بعض السلع والمواد الغذائية لأبناء القرية.

ومن جانبه فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه انه تم شن أكبر حمله تطهيريه بقريه الخرس بمركز منيا القمح للوقاية من فيروس كورونا المستجد بمشاركة رئاسة مركز ومدينة منيا القمح وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديريات (الصحة - الطب البيطري-الزراعة) مستخدمين الآلات والمعدات والسيارات المجهزة لهذا الغرض ومواد التطهير اللازمة والمصنعة بالنسب والمعايير القياسية التي أقرتها وزاره الصحة فضلًا عن القوى البشرية المنفذة لتلك الأعمال.







وأضاف المحافظ انه أجرى حوارا مع افراد الاسرتين الخاضعتين للحجر الصحي نظرا لاصابه اثنين من ذويهم بفيروس كورونا مقدما لهم الدعم النفسي والمعنوي ومطمئنا منهم على الخدمات الطبيه والصحيه المقدمه لهم من مديريه الصحه وكذلك تعرف المحافظ على احتياجاتهم من المواد الغذائية ومدى توافرها لديهم متمنيا لهم السلامه والمعافاة وللحالات المصابة الشفاء العاجل.







كما اطمأن المحافظ من أهالي قريه الخرس على حالتهم الصحيه ، مؤكدًا عليهم ضروره إتباع الإجراءات الوقائيه والإلتزام بعدم التواجد في الأماكن المزدحمه ، وكذلك الإلتزام بتوقيتات الحظر والبقاء بالمنازل للقضاء على جائحه كورونا المستجد والانتهاء من أزمته في أقرب وقت ممكن ومن ثم عوده الحياه إلى طبيعتها.







كلف المحافظ وكيل وزاره الصحه بضروره تقديم كافه أوجه الرعايه الطبيه للأسر الخاضعه للحجر الصحي بمنازلهم بقريه الخرس وإجراء أعمال التطهير والتعقيم اللازمه بشكل مستمر منعًا لظهور إصابات مجدده ، وكذلك التنسيق مع المديريات والجهات و متابعه أعمال التطهير في باقي قرى المحافظه بشكل يومي وإتخاذ الإجراءات الطبيه والصحيه اللازمه للمخالطين لحالات إيجابيه أو حالات الإشتباه بالاصابه بفيروس كورونا.







كما كلف المحافظ وكيل وزاره التضامن بتوفير المواد الغذائية الجافه وكافه المستلزمات للأسر المحجوره للتخفيف من على كاهلهم في ظل الإجراءات المتخذه معهم طوال فتره الحجر الصحي.







كما كلف رئيس مركز ومدينة منيا القمح بضروره تكثيف أعمال النظافه واستخدام سيارات الضباب في رش وتطهير جميع المناطق للقضاء على الفيروسات المعديه والحشرات الناقله للامراض







أشاد المحافظ بالدور التكاملي الذي تقوم به كافه المديريات والشركات المنوطه بأعمال التطهير والتعقيم لكافه المناطق بالمحافظة مؤكدا أن محافظه الشرقيه بأجهزتها التنفيذيه ومديرياتها الخدميه ومجتمعها المدني والجهات الأخرى المعاونه يصطفون صفًا واحدًا للمرور من الازمه التي لا تجتاح مصر أو محافظه الشرقيه فحسب بل تجتاح العالم بأكمله.







أكد محافظ الشرقية أن الدوله المصريه العريقه بجميع مؤسساتها تدفع بالغالي والنفيس ولا تألوا جهدًا سواء في اتخاذ القرارات والتدابير اللازمه أو تفعيل الإجراءات الوقائيه والإحترازية حمايه للمواطنين وحرصا على سلامتهم.