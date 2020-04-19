أسعار الدواجن اليوم الأحد 19-4-2020

استقرت أسعار الدواجن خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 19 أبريل 2020.





وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 29 و30 جنيها للكيلو وبلغ لحم أمهات الدواجن البيضاء سعرا يتراوح ما بين 23 و23.50 جنيه.





وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 12 جنيها إلى 15.5 جنيه وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 4.75 جنيه والكتكوت البلدي نحو 2 جنيه.





بينما سجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح ما بين 32 و34.75 جنيه وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح ما بين 35 لـ 38 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 9 و11 جنيها.





يذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة فى مصر يصل إلى نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا، ومصر تعد على أبواب الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة بعدما أخذ الاستيراد في التراجع ووصلنا إلى نسبة اكتفاء تصل إلى 97%.