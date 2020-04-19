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سيارات

الصين : مرسيدس-بنز تستدعي 2167 سيارة لمخاطر تتعلق بالسلامة

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:03 م
مرسيدس-بنز
مرسيدس-بنز
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أ ش أ
أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ، اليوم الأحد ، أن شركة "مرسيدس-بنز" الألمانية لصناعة السيارات ستستدعي 2167 سيارة من السوق الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وذكرت المصلحة ، التي تعد أعلى هيئة لمراقبة الجودة في الصين - في بيان اليوم - أن الاستدعاء يبدأ في 30 أغسطس، ويشمل 1622 سيارة مستوردة من طرازات "سي" و "سي إل كيه" و سي إل إس" و"إي" تم تصنيعها في الفترة بين 16 يناير 2006 و 21 أغسطس 2006، إلى جانب 545 سيارة من طراز "إي" منتجة محليا بين 16 يناير 2006 و 22 فبراير 2006.

وأوضحت أنه بسبب وجود رابط خاطئ بين زجاج كوة السقف وإطار الكوة، يمكن أن ينفصل الزجاج عن السيارة، ما يشكل مخاطر على السلامة، مشيرة إلى أن الشركة المعنية ستقوم بفحص وإصلاح الأجزاء المعيبة مجانا.

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