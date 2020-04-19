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محافظات

شم النسيم في البحيرة.. غرفة عمليات رئيسية وإيقاف جميع وسائل النقل

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
شدد اللواءهشام آمنة محافظ البحيرة على الالتزام بتطبيق جميع قرارات رئيس الوزراء فيما يخص منع الاحتفال بشم النسيم، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق جميع المراكز والمدن للإجراءات الاستباقية والاحترازية في هذا الشأن ومنها الغلق الكامل لجميع المتنزهات والحدائق العامة، ومنع التجمعات نهائيًا بالشوارع والكورنيش والغلق الكامل على مدار اليوم لجميع المحال التى ينطبق عليها قرارات الغلق مع إيقاف جميع وسائل النقل العام وكل أتوبيسات الرحلات والمعديات النهرية في شم النسيم  للحد من الكثافات.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية خلال اجتماعه اليوم عبر الفيديو كونفرانس باستغلال فترة توقف عمل المواقف يوم شم النسيم بتكثيف حملات التعقيم والتطهير مؤكدًا استمرار الانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والغرف الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات للوقوف على أى مشكلة والتدخل الفورى لحل أى مشكلة قد تطرأ أولا بأول.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات التموينية على المخابز وجميع المحال وخاصة محلات بيع الأسماك المملحة، للتأكد من مدى صلاحيتها لضبط وردع المخالفين والحفاظ على صحة المواطنين.

وطالب بتكثيف الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين وخاصة خلال أيام الأجازات والأعياد والعطلات الرسمية وبالتنسيق مع الأمن والمرور لضبط الحركة المرورية ومتابعة التزام المواطنين بالقرارات الاحترازية.

ووجه المحافظ بضرورة المرور الدورى واليومى على جميع المصانع والمشروعات الجارى تنفيذها وخاصة بقرى مبادرة حياه كريمة، للتأكد من استمرار العمل بها والتزام جميع العاملين بتنفيذ جميع المعايير الخاصة بالسلامة والوقاية اللازمة.
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