اكتشاف العلماء للسبب الرئيسي لزيادة وفيات كورونا في بريطانيا

أصدر العلماء تحذيرا صادما من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) بعد الكشف عن أكبر عامل لظهور مضاعفات الفيروس على الأشخاص بعد عامل السن.





ووفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية فإن الدراسة الجديدة أوضحت أن عامل السمنة وزيادة الوزن هو السبب الحقيقي لظهور مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا على المصابين، كأكبر عامل خطر فردي.





وتعد السمنة هي المرض المزمن الأكثر انتشارا في المملكة المتحدة، فـ 6 من كل 10 أشخاص في بريطانيا مصابون بالسمنة، وتم إجراء الدراسة وفقا لظهور أعراض شديدة لفيروس كورونا على 15100 شخص اشتركوا في زيادة الوزن.





وأجرى هذه الدراسة العلماء في جامعات أدنبرة وليفربول وإمبريال كوليدج في لندن، ووجدوا ان زيادة الوزن تضع الاشخاص في خطر أكبر للإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته.





وتأتي هذه الدراسة تأكيدا للدراسة التي أجريت في الولايات المتحدة حيث تم التوصل إلى أن السمنة تشكل أكبر عامل لمضاعفات فيروس كورونا بمستشفيات مدينة نيويورك، ولكن هذه النتيجة مثيرة للقلق لأن حوالي 30% من البالغين في إنجلترا يعانون من السمنة، وأكثر من 60% من البالغون يصنفون بأنهم يعانون من زيادة الوزن.





ووجدت الدراسة الأمريكية أيضا أن الذكور الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما حالتهم الصحية جيدة رغم إصابتهم بالسمنةن ودس الباحثون أكثر من 4000 حالة تم شفائها من الفيروس التاجي في مدينة نيويورك، وقال البروفيسور بيتر أوبينشو في إمبريال موليدج في لندن والذي قاد فريق الدراسة البريطانية أنه من المحتمل أن الدهون لزائدة بالجسم تطلق الكثير من البروتينات مما تؤثر على الأعضاء الداخلية وقدرتها على مقاومة الفيروس.