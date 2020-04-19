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أخبار العالم

حاكم دبي يطلق حملة توفير 10 ملايين وجبة خلال شهر رمضان

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:04 م
حاكم دبي
حاكم دبي
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عبدالله قدري

أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأحد بإطلاق حملة لتوفير 10 ملايين وجبة خلال شهر رمضان.

وأعلن حاكم دبي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" توجيهه بتوفير 10 ملايين وجبة أو ما يعادلها من طرود غذائية خلال شهر رمضان للأفراد والأسر المتعففة.

وأضاف حاكم دبي أن الحملة ستكون بإشراف الشيخة "هند بنت مكتوم" مشيدًا بدورها في القيام بمثل هذه الحملات الإنسانية حيث كتب "الحملة ستكون بإشراف الشيخة هند بنت مكتوم حفظها الله.. وهي أقرب وأنبل من وجدت لرعاية هذه الحملة الإنسانية في هذا الأوقات الاستثنائية".

وتابع الشيخ محمد بن راشد "إطعام الطعام وخاصة ونحن على أبواب الشهر الفضيل هي أولوية إنسانية ومجتمعية تفرضها ظروف أكبر أزمة يمر بها العالم من حولنا.. أزمة أظهرت معدن دولتنا الأصيل وروح الخير المتجذرة في المجتمع.. لن يمرض أحد.. ولن يحتاج أحد.. ولن يجوع أحد على أرض الإمارات دون أن يهتم به الجميع..".
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