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هيئة السكة الحديد: تطهير وتعقيم القطارات كل نصف ساعة ..فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:39 م
أشرف رسلان، رئيس
أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد
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اسراء صبري

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن السكة الحديد أكبر وسيلة نقل في مصر، وتُقل حوالي نصف مليون راكب يوميًا، لافتا إلي أن هيئة النقل والمترو تتبعان الإجراءات الوقائية جيدا، مشيرا إلى أن وزير النقل الذي يتابع بنفسه الإجراءات الاحترازية يوميا فى محطة رمسيس، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

 


وأوضح أشرف رسلان، في حواره التلفزيوني ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الهيئة يتقوم بتعقيم القطارات والمحطات على مستوى الجمهورية، وتعقيم القطارات في محطات الوصول والقيام وداخل الورش، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.



وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، أن هناك تعليمات من الهيئة لإجراء عمليات التعقيم والتطهير أثناء الرحلات كل نصف ساعة تقريبا، لافتا إلى وجود تعقيم لجميع شبابيك التذاكر على مدار الساعة.



وأشار إلى أن الإذاعات الداخلية للقطارات بتذيع الإجراءات الاحترازية على مدار اليوم، لافتا إلى أن الهيئة تقوم بتوزيع الكمامات على بعض الركاب؛ تيسيرا لهم.

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