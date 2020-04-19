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حوادث

إحالة عاطل للمحاكمة لسرقتة المواطنين بالإكراه

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:01 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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محمد العيسوى
احالت نيابة الساحل، عاطل لمحكمة الجنح، وذلك لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح في المنطقة.

بداية الواقعة أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، الحالة الأمنية وبصحبتهم قوة امنية بالمنطقة، تناهي إلى سماعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر اتضح أنه مسن مقيم بدائرة القسم، وقرر بأنه حال سيره  بمحل البلاغ، فوجئ بأحد الأشخاص يهدده بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته والاستيلاء منه على هاتفه المحمول كرهًا عنه، ولاذ بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهم وما أدلى به المجنى عليه من أوصاف، تم ضبطه المتهم وتبين أنه، يدعى ج.ا عاطل، مقيم بدائرة قسم، سبق اتهامه فى قضية "سرقة"، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وسلاح أبيض "مطواة".

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، و أمرت بإحالته إلى المحكمة.
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