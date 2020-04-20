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أخبار البلد

كيف تراقب المحتوى الذى يشاهده أبناؤك على تيك توك .. خدمات

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

ساهم التباعد الاجتماعي في تغيير نمط وطرق التواصل والتفاعل، فأصبحت الأسر تعتمد على منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على الأخبار والتواصل مع أهلهم وأقاربهم وأصدقائهم بالإضافة إلى الترفيه خلال فترات التزامهم منازلهموتعمل المنصة الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة على مستوى العالم "تيك توكعلى تطوير اعداداتها للأمان لتعزيز التزامها تجاه راحة وسلامة مستخدميها وخاصة العائلات، لتعلن "تيك توك" عن إطلاق خاصية وضع الترابط العائلي في الشرق الأوسط، والتي تسمح للآباء والأبناء بتخصيص إعدادات الأمان الخاصة بهم وفقًا لاحتياجاتهم.


بفضل تنمية قدراتهم على استخدام المنصات الرقمية، يبدأ العديد من المستخدمين رحلتهم للتعبير الإبداعي على "تيك توكفي سن 13 عامًا، ويوفر لهم التطبيق مجموعة واسعة من الميزات، ما يجعل من الصعب على الأهالي متابعة استخدامهم للتطبيق والتحكم في سلوكهم عبر الإنترنتوتعزز خاصية وضع الترابط العائلي من إعدادات الأمان في العصر الرقمي؛ حيث تعد جزءًا من جهود "تيك توكالمستمرة نحو تمكين الآباء وتزويدهم بقدرة أفضل على توجيه تجربة أبنائهم على التطبيق وإتاحة الفرصة لهم بالتحكم والرقابة الكاملة على حسابات أبنائهم، وتثقيفهم حول المواطنة الرقمية والسلامة على الإنترنت.


ستسمح خاصية وضع الترابط العائلي، التي سيتم طرحها خلال الأسابيع المقبلة، للآباء بربط حسابهم على "تيك توكبحساب أبنائهم ووضع ضوابط، بما في ذلك:

إدارة وقت الشاشة

إدارة وقت الشاشة هي خاصية جديدة أطلقتها "تيك توكلمساعدة العائلة على وضع حدود صارمة للمدة التي يقضيها أبنائهم على التطبيق كل يوم، وتحديد وقت معين لتشغيل التطبيق، والتي تشجع على الاستخدام المعتدل لوسائل التواصل الأجتماعية وخاصةً التطبيق.

تنقية المحتوى "الوضع الآمن":

إخفاء وحظر ظهور المحتوى الذي قد لا يكون مناسبًا لجميع المستخدمينحتى بدون تمكين وضع الترابط العائلي، يمكن للآباء مساعدة أبنائهم على ضبط إدارة وقت الشاشة ووضع تنقية المحتوى عن طريق التوجه إلى إعدادات "الرفاهية الرقمية" على التطبيق في أي وقت.

التحكم في الرسائل المباشرة:

تحديد من يمكنه إرسال الرسائل إلى الحساب أو إيقاف تشغيل الرسائل المباشرة تمامًاوحرصًا على سلامة مستخدميها، بدءًا من 30 أبريل، سيتخذ تطبيق "تيك توكإجراءات إضافية لحماية مستخدميها من الفئة العمرية للمراهقين والأطفال على التطبيق، وذلك بتعطيل الرسائل المباشرة لجميع المستخدمين تحت سن 16 عامًا تلقائيًا.

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