7 إجراءات لمنع التجمعات خلال شم النسيم في الإسكندرية.. تعرف عليها

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة ستتعامل بكل حسم وقوة مع المواطنين المخالفين لكافة الإجراءت الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات للحد من انتشار الفيروس.





وأشار المحافظ، إلى أنه كلف الجهات المعنية بالاستمرار في حملاتهم لمنع كافة التجمعات وتفريقهم من خلال التنبيه والتحذير من مخاطر التواجد بهذا الشكل بطريق الكورنيش.





وطالب الشريف، المواطنين بضرورة الوعى بطبيعة المرحلة التى تحتم الإلتزام التام بكافة التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية حرصا على صحة وسلامة وأمن وأمان المصريين من أجل العبور من تلك الأزمة بسلام.



