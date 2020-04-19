7 إجراءات لمنع التجمعات خلال شم النسيم في الإسكندرية.. تعرف عليها

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة ستتعامل بكل حسم وقوة مع المواطنين المخالفين لكافة الإجراءت الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات للحد من انتشار الفيروس.
وأشار المحافظ، إلى أنه كلف الجهات المعنية بالاستمرار في حملاتهم لمنع كافة التجمعات وتفريقهم من خلال التنبيه والتحذير من مخاطر التواجد بهذا الشكل بطريق الكورنيش.
وطالب الشريف، المواطنين بضرورة الوعى بطبيعة المرحلة التى تحتم الإلتزام التام بكافة التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية حرصا على صحة وسلامة وأمن وأمان المصريين من أجل العبور من تلك الأزمة بسلام.
بدوره أعلن اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن اتخاذ 7 إجراءات جديدة تتعلق بمنع التجمعات والزحام خلال أعياد الربيع وشم النسيم.
وقررت الإدارة إغلاق مداخل وبوابات جميع شواطئ المحافظة، البالغ عددها 61 شاطئ تمتد من أبو قير وحتى أبو تلات.
كما تقرر التنسيق مع مجلس إدارة مدينة المعمورة لمنع الدخول نهائيا إلا لقاطنيها مع التأكيد على إغلاق الشاطئ، والتنسيق مع وزارة السياحة لإغلاق بوابات حدائق قصر المنتزه.
إلزام كافة فنادق الإسكندرية سواء التابعة لوزارة السياحة أو التابعة للمحافظة بعدم استقبال رواد خلال تلك الفترة.
وأيضا إلزام كافة القرى السياحية الواقعة على الساحل الشمالي بإغلاق الشواطئ وحمامات السباحة ومنع إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو تجمعات أو تسيير رحلات بحرية خلال تلك الفترة.
بالإضافة إلى إلزام كافة الفنادق والجمعيات المخصص لها مساحات شاطئية بمنع التواجد نهائيا على الشواطئ وعدم إقامة أي تجمعات.
وتقرر استمرار إغلاق الكافيهات والمقاهي والكافيتريات بكافة أنحاء الإسكندرية.