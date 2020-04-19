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فن

عاوزة أطلع أشم الهوا.. ليلى زاهر تقلد فيفي عبده بهذه الطريقة.. شاهد

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:53 م
ليلى أحمد زاهر
ليلى أحمد زاهر
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، جمهورها مقطع فيديو عن قيامها بتحدٍ جديد، ونشرته عبر حسابها بموقع الفيديوهات الشهير "تيك توك".


وظهرت ليلى أحمد زاهر في الفيديو وهي تقلد الفنانة فيفي عبده، قائلةً "اتخنقت عاوزة أطلع أشم الهوا الفرنش".


ولقي الفيديو إعجابا واسعا من متابعيها، وكانت من ضمن تعليقاتهم "وانا والله اتخنقت" و"عسل والله" و"ينهار ضحك". 


ويشارك أحمد زاهر في بطولة مسلسل البرنس مع كل من محمد رمضان ونور وروجينا وإدوارد ورحاب الجمل ونجلاء بدر دنيا عبدالعزيز ومحمد علاء وسلوى عثمان وأحلام الجريتلي وعبدالعزيز مخيون من إخراج محمد سامي.

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