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رياضة

محمد فاروق يفجر مفاجآت في أزمة الأهلي مع عبد الله السعيد ..فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:39 م
الإعلامي محمد فاروق
الإعلامي محمد فاروق
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محمد رشاد
كشف الإعلامي محمد فاروق، عن تفاصيل جديدة في أزمة النادي الأهلي مع عبد الله السعيد، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، بعد تقديم شكوى ضده في الساعات القليلة الماضية.


وقال "فاروق"، فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، "كان يوجد شرط جزائي في عقد عبد الله سعيد مع أهلي جدة بقيمة 2 مليون دولار والنادى الأهلي كان طرفا فى العقد، واللاعب فسخ عقده مع الفريق السعودي ووقع على إخلاء طرف".
 

وأضاف "الأهلي سدد 5 آلاف فرانك سويسري مقدمة عند تقديم الشكوى، ويجب عليه سداد باقي المبلغ، حيث إن قيمة الشكوى تبلغ 20 ألف فرانك سويسري، ووضع الأهلي هذا الشرط الجزائي ليحق له الحصول على المبلغ إذا ما عاد عبد الله للعب في مصر".

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