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سيارات

فولكس فاجن تناقش عودة العمل بمصانعها

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار

كشفت مجموعة  فولكس فاجن الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا تراجع عدد السيارات التي سلمتها للعملاء خلال الشهر الماضي  بنسبة 37.9% والسبب هو نتيجة أزمة جائحة فيروس كورونا  المستجد .

 

 وأكدت الشركة أنها تنوي استئناف التشغيل التدريجي لمصانعها في أوروبا خلال الأسبوع المقبل مع اتخاذ إجراءات وقائية.

 

وقالت الشركة  أنها سلمت خلال الشهر الماضي 623 ألف سيارة  مقابل 998.9 ألف سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي  كما وتراجع التسليم في أمريكا الجنوبية بنسبة 8ر23% وفي الصين بنسبة 5ر35% وفي باقي دول آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 8ر20%.

 

وقالت بعض المواقع المتخصصة في شئون السيارات أن فولكس فاجن تعمل على تطوير سيارتها الكروس أوفر العائلية.

 

واكدت المواقع ان فولكس فاجن ستبدأ في إنتاج سياراتها الجديدة في النص الثاني من عام 2021 لتطرحها في أوروبا.

 

ستتمتع هذه السيارة  بمحرك بنزين توربيني  بعزم 128 حصان بالإضافة إلى علب سرعة ميكانية ب 6 مراحل. 

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