صلاح محسن: البدري كان يجيد توظيفي وجاهز للعودة للأهلي من جديد

قال صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي والمعار إلي صفوف نادي سموحة، إنه تمسك بالانتقال إلى صفوف نادي سموحة من أجل العودة إلي المشاركة من جديد.

وأضاف صلاح محسن خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه على أتم الاستعداد للعودة إلي صفوف النادي الأهلي من جديد خلال الفترة المقبلة.

وتابع صلاح محسن:" هدفي التألق مع سموحة من أجل العودة إلي النادي الأهلي من جديد".

وأكد أن حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي كان يجيد توظيفي داخل الملعب بطريقة جيدة للغاية .

وأوضح صلاح محسن أنه يقود كافة التدريبات بطريقة منتظمة استعداد للعودة إلي منافسة الدوري المصري من جديد .