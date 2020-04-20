برد أم فيروس .. تعرف على أعراض فيروس كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية ، أن الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا المستجد هى الحمى والإرهاق والسعال الجاف، وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال.





كما كشفت منظمة الصحة العالمية، أن عادة ما تكون أعراض فيروس كورونا خفيفة وتبدأ تدريجيًا.ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض ويتعافى معظم الأشخاص نحو 80% من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص.





وتشتد حدة فيروس كورونا لدى شخص واحد تقريبًا من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19 حيث يعانون من صعوبة التنفس، وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة.





كما ينبغي للأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال وصعوبة التنفس التماس الرعاية الطبية.





ومن جانب أخر أظهرت بعض الدراسات المزيد من الأعراض الجديدة لفيروس كورونا التي تصيب الأشخاص حاملي الفيروس، والتي قد تصيب الشخص دون معرفته بحقيقة إصابته.





ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، تتضمن هذه الأعراض فقدانا مفاجئا لحاسة الشم دون ظهور أعراض أخرى كالاحتقان او الرشح، ويسمى هذا الشخص حاملا خفيا للمرض وهو أشد خطورة من الشخص المصاب لأنه ينشر المرض دون معرفته.



