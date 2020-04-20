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مرأة

بالكمامة و ملابس رياضية .. هيفاء وهبى تستعرض رشاقتها بإطلالة جديدة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:38 ص
هيفاء وهبى
هيفاء وهبى
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بمقطع فيديو جديد لها خلال ممارستها بعض التمارين الرياضية.


تألقت هيفاء وهبى فى الصور بإطلالة رياضية أنيقة، حيث ارتدت ليجن جممع بين اللون الاسود و الرمادى مع  سترة قطنية باللون الاسود و نسقت معهما سويت شيرت باللون الابيض، وقد كشفت هذه الإطلالة عن رشاقتها.

وأنتعلت حذاء رياضى مسطح باللون الابيض، وحرصت هيفاء وهبى على ارتداء الكمامة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أما من الناحية الجمالية، فأعتمدت هيفاء وهبى على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل و لكنها اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة فى إطلالتها.


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📢📢Get up and get moving, exercise with your parents and relatives at home during this #quarantine. Help them stay active and boost their immunity 🏃🏽🤸🏼‍♂️🏃🏽‍♀️🧘🏽 . 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗠𝗢𝗠 𝘄𝗮𝘀 𝗳𝗶𝗹𝗹𝗲𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆, 𝗹𝗼𝘃𝗲 & 𝗹𝗮𝘂𝗴𝗵𝘁𝗲𝗿!😎 @hnasr10 I accepted the #trainwiththeelders challenge 👏🏻👏🏻 My beloved followers, I trained with my mom and you should too! I nominate all of you to train with your parent/relative at home 𝙨𝙝𝙖𝙧𝙚 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙫𝙞𝙙𝙚𝙤𝙨 😁 𝙗𝙮 𝙩𝙖𝙜𝙜𝙞𝙣𝙜 𝙢𝙚 𝙤𝙣 𝙞𝙣𝙨𝙩𝙖 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮 #trainingwithfamily #Trainwithyourparents #Trainwithyourrelatives

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on

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