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اقتصاد

بسبب فيروس كورونا ..الصين تخفض سعر الاقتراض الرئيسي للمرة الثانية هذا العام

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:35 ص
صدى البلد
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آية الجارحي - وكالات
خفضت الصين سعر الإقراض الرئيسي لديها كما هو متوقع يوم الاثنين، لتقلص تكاليف الاقتراض على الشركات وتدعم الاقتصاد المنكوب جراء فيروس كورونا، بعد أن انكمش للمرة الأولى منذ عقود.

وتقرر خفض سعر الإقراض الرئيسي لأجل عام 20 نقطة أساس إلى 3.85 بالمئة من 4.05 بالمئة سابقا، في حين جرى خفض سعر خمس سنوات عشر نقاط أساس إلى 4.65 بالمئة من 4.75 بالمئة.

ويعتبر هذا الخفض هو الثاني على سعر الإقراض القياسي هذا العام، والأحدث لأحد أسعار الإقراض الرئيسية في الصين ، وتقوم معظم أسعار القروض الجديدة والقائمة على سعر الإقراض الرئيسي، بينما يؤثر سعر الخمس سنوات على الرهون العقارية.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة انكماش الاقتصاد الصيني 6.8 بالمئة في الربع الأول من العام عنه قبل سنة في ظل إغلاق المصانع والمتاجر وتوقف الملايين عن العمل بسبب إجراءات احتواء صارمة. ذاك أول انكماش منذ 1992 على الأقل، عندما بدأ نشر الأرقام الفصلية.


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