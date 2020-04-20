الحكومة تنفي تخصيص رابط إلكتروني لتسجيل بيانات المرحلة الثانية لدعم العمالة غير المنتظمة

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداول حول إطلاق وزارة المالية رابط إلكتروني لتسجيل بيانات المرحلة الثانية لدعم العمالة غير المنتظمة .
وقال المركز إن ما تم تداوله حول إطلاق رابط لتسجيل العمالة غير المنتظمة ليس له أساس من الصحة .
وكان وزارة القوى العاملة قد حددت فترة أسبوعين كمهلة لتسجيل بيانات المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وقد انتهت المهلة يوم الخميس الماضي 9 أبريل، ولا توجد أي وسيلة أخرى لإعادة التسجيل، حيث بلغ عدد من تقدموا نحو 2 مليون مواطن، وقد تم تدقيق وتصفية كشوف المتقدمين لتقديم المنحة للمستحقين الفعليين، ليصل العدد إلى مليون و500 ألف مستحق.