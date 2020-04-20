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أخبار البلد

الحكومة تنفي تخصيص رابط إلكتروني لتسجيل بيانات المرحلة الثانية لدعم العمالة غير المنتظمة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 11:15 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
 نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداول حول إطلاق وزارة المالية رابط إلكتروني لتسجيل بيانات المرحلة الثانية لدعم العمالة غير المنتظمة .

وقال المركز إن ما تم تداوله حول إطلاق رابط لتسجيل العمالة غير المنتظمة ليس له أساس من الصحة .

وكان وزارة القوى العاملة قد حددت فترة أسبوعين كمهلة لتسجيل بيانات المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وقد انتهت المهلة يوم الخميس الماضي 9 أبريل، ولا توجد أي وسيلة أخرى لإعادة التسجيل، حيث بلغ عدد من تقدموا نحو 2 مليون مواطن، وقد تم تدقيق وتصفية كشوف المتقدمين لتقديم المنحة للمستحقين الفعليين، ليصل العدد إلى مليون و500 ألف مستحق.
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