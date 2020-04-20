الحكومة تنفي تخصيص رابط إلكتروني لتسجيل بيانات المرحلة الثانية لدعم العمالة غير المنتظمة

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداول حول إطلاق وزارة المالية رابط إلكتروني لتسجيل بيانات المرحلة الثانية لدعم العمالة غير المنتظمة .





وقال المركز إن ما تم تداوله حول إطلاق رابط لتسجيل العمالة غير المنتظمة ليس له أساس من الصحة .



