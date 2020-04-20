AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتأكد من غلق منافذ الشاطئ والحديقة المركزية والمناطق الخضراء

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:05 م
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبد العظيم

تفقد صباح اليوم المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عددا من المواقع بمدينة دمياط الجديدة ، للتأكد من غلق جميع المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية، وكافة المناطق الخضراء ، والتأكد من عدم دخول زائرين للاحتفال بيوم شم النسيم على شاطئ المدينة، والتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(٩٢٣) لسنة ٢٠٢٠م.

وأكد رئيس الجهاز إستمرار غلق الحدائق العامة، وكذا كافة المسطحات الخضراء والجزر بالطرق والمحاور الرئيسية، حتى الانتهاء من أعياد الربيع، منعا للتجمعات .

وأكد رئيس الجهاز أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ علي صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها، لمنع التجمعات البشرية والتزاحم للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد Covid_19.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المجتمعات العمرانية: استكمال زراعة وصيانة المسطحات الخضراء بالسادات والنوبارية الجديدة

لمنع تجمعات المصطافين لمواجهة كورونا.. إغلاق شاطئ مدينة دمياط الجديدة

خوفا من كورونا.. شاهد رأس البر ودمياط الجديدة بلا مواطنين

رئيس جهاز الشيخ زايد: غلق الحدائق والنوادى والمتنزهات خلال أعياد الربيع

إغلاق المنافذ المؤدية إلى الشاطئ والمتنزهات في دمياط الجديدة

دمياط الجديدة تغلق شواطئها وحدائقها لمواجهة كورونا في شم النسيم

ترشيحاتنا

تلوين البيض فى شم النسيم.. البن والكركم أفضل الطرق الطبيعية

أحمد شوبير يصدم الأهلي بشأن قضية عبد الله السعيد

فى عيد ميلاد منى حسين .. خريجة هندسة عشقت الرقص فأصبح الإغراء طريقها للشهرة

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

صلاح محسن: محمد صلاح أبلغني برغبة ليفربول في التعاقد معي

هل سماع القرآن مثل قراءته في الأجر والثواب؟.. البحوث الإسلامية يوضح

AdvertisementS

ماتت أثناء ممارسة الجنس .. تفاصيل وفاة مدمنة عاشرها 6 تجار مخدرات في الجيزة

150 جنيها للموظفين و 80% للمتقاعدين.. تفاصيل زيادة المعاشات والعلاوة الجديدة

مصدر مجهول.. كورونا يقتحم مصانع العاشر ورئيس اتحاد العمال يكشف مفاجأة.. فيديو

البرلمان يزف بشرى للموظفين..علاوة شهرية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أول يوليو

يرمز لـ أسمى المعانى الإنسانية.. السيدة انتصار السيسي توجه رسالة للمصريين حول شم النسيم

خالفوا قرار الأمن.. ضبط 3 أشخاص لتشغيل مركب للرحلات النيلية في المنيا

في هذا الصباح.. 3 بلدان تقرر تخفيف إجراءات الحظر بعد تراجع إصابات كورونا

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

إضافة الأطباء والتمريض المتوفين بكورونا إلى الشهداء.. مشروع قانون

بعد فتحي وحجازي .. لاعب جديد يشعل الصراع بين الأهلي وبيراميدز

الطريق إلى علاج لـ كورونا.. 5 أدوية تتنافس على مواجهة الفيروس اللعين

المغرب يسجل حالتي وفاة و135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة الشيف أحمد عادل.. أطباق مبتكرة لتقديم الفسيخ في شم النسيم

كان عيدا شعبيا يحتفل به المزارعون.. متى بدأ الاحتفال بشم النسيم في مصر؟

هنتغدى إيه.. سلطة رنجة بالخضراوات والطحينة