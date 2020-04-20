رئيس جهاز دمياط الجديدة يتأكد من غلق منافذ الشاطئ والحديقة المركزية والمناطق الخضراء





تفقد صباح اليوم المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عددا من المواقع بمدينة دمياط الجديدة ، للتأكد من غلق جميع المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية، وكافة المناطق الخضراء ، والتأكد من عدم دخول زائرين للاحتفال بيوم شم النسيم على شاطئ المدينة، والتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(٩٢٣) لسنة ٢٠٢٠م.





وأكد رئيس الجهاز إستمرار غلق الحدائق العامة، وكذا كافة المسطحات الخضراء والجزر بالطرق والمحاور الرئيسية، حتى الانتهاء من أعياد الربيع، منعا للتجمعات .





وأكد رئيس الجهاز أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ علي صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها، لمنع التجمعات البشرية والتزاحم للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد Covid_19.



