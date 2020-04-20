ظهور نادر.. الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا يوجه رسالة للشعب الإنجليزى





في ظهورٍ نادر للأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، أشاد الأمير بجهود الطواقم الطبية والفرق الحكومية في محاربة فيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت صحيفة مترو البريطانية.





قال دوق إدنبرة البالغ من العمر 98 عامًا ووالد ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، إنه يريد أن يشكر المجهودات العظمية للفرق الطبية والعلمية في التعامل مع الوباء.





وشكر فيليب الذي تقاعد عن أي مهام أميرية منذ عام 2017، العمال في المصانع والقائمين على ممارسة أعمالهم لإستمرار خطوط الإنتاج، خاصة العاملين في خطوط الغذاء وتوزيعه، علاوة على العاملين في مهن جمع القمامة والنظافة وخدمات البريد والطرود.





قال فيليب :" أردت الاعتراف بالعمل الحيوي الذي يقوم به الكثيرون لمكافحة هذا الوباء. من العاملين في المهن الطبية والعلمية ، في الجامعات ومؤسسات البحث".





ونادرا ما يتحدث الأمير فيليب منذ تقاعده في عام 2017.





ويشير الدوق إلى أكثر من 750 منظمة ، بما في ذلك قطاعات البحث العلمي والتكنولوجي والرعاية الصحية والبنية التحتية التي تتعامل مع الوباء.





وقالت الصحيفة، إن فيليب، الذي سيبلغ 99 عامًا في يونيو، كان يقيم مع الملكة في قلعة وندسور مع أسرة مخفضة من أجل سلامتهم.

وهو آخر عضو في العائلة المالكة يبعث برسالة إلى الأمة منذ أن تم إغلاق البلاد الشهر الماضي.





يذكر أن ابن فيليب الأمير تشارلز كانوا ممن أصيبوا بفيروس كورونا مع من أن أصيبوا من البريطانيين.