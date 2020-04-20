بالكركديه والقهوة.. بدائل طبيعية لتلوين البيض في شم النسيم

يعتبر شم النسيم من الأعياد التي احتفل بها قدماء المصريين، ويحرص الكثيرون على الاحتفال به بتلوين البيض وتناول الفسيخ والملوحة والتحلية بالتوت البري، والذهاب إلى للحدائق للتنزه.
ويريد طفلك تلوين البيض في هذا اليوم ولكن تظل الألوان الصناعية مصدر للسموم لذلك يجب عليك تلوين البيض مع طفلك بمواد طبيعية في شم النسيم.
وقدم موقع boldsky، طرق طبيعية من مطبخك لتززين البيض في شم النسيم:
اللون الأحمر :
يمكنك استخدام ورق الورد أو أوراق الكركديه أو قشر التّفاح الاحمر
اللون الأصفر :
يمكنك وضع بودرة الكركم لتلوين البيض باللون الأصفر
اللّون البني:
نستخدم قشر البصل بمفرده او نستخدم القهوة للون بني
اللون البنفسجي:
يمكنك استخدام قشر البتنجان أو عصير العنب
اللون البرتقالي :
هنستخدم قشر البصل الأحمر مضافة لبودره الكركم
اللون الأخضر
يمكنك استخدام أوراق النعناع أو البقدونس
ويريد طفلك تلوين البيض في هذا اليوم ولكن تظل الألوان الصناعية مصدر للسموم لذلك يجب عليك تلوين البيض مع طفلك بمواد طبيعية في شم النسيم.
وقدم موقع boldsky، طرق طبيعية من مطبخك لتززين البيض في شم النسيم:
اللون الأحمر :
يمكنك استخدام ورق الورد أو أوراق الكركديه أو قشر التّفاح الاحمر
اللون الأصفر :
يمكنك وضع بودرة الكركم لتلوين البيض باللون الأصفر
اللّون البني:
نستخدم قشر البصل بمفرده او نستخدم القهوة للون بني
اللون البنفسجي:
يمكنك استخدام قشر البتنجان أو عصير العنب
اللون البرتقالي :
هنستخدم قشر البصل الأحمر مضافة لبودره الكركم
اللون الأخضر
يمكنك استخدام أوراق النعناع أو البقدونس