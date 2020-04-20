إزالة التعدى على 93 ألف متر من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في تنفيذ إزالة كافة اشكال التعديات على الأرضي الزراعية واملاك الدولة، وإيقاف اعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنه 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أعلن المحافظ أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت أمس الاحد في إزالة 117 حالة منها 31 حالة تعد بالبناء المخالف لأحكام قانون 119 لسنه 2008 على مساحة 4115 متر مربع، 54 حاله تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 5774 متر مربع، 26 حاله تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة على مساحة 3257 مترا مربعا، 6 حالات تعد بالزراعة على أملاك دولة على مساحة 158 فدانا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الاحد 755 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2463 فدان و4 قيراط و17 سهم، 832 حاله ازالات مباني بمساحة 92426 مترا مربعا.
وكلف المحافظ ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرًا أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.