إزالة التعدى على 93 ألف متر من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

ل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في تنفيذ إزالة كافة اشكال التعديات على الأرضي الزراعية واملاك الدولة، وإيقاف اعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنه 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قا ل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في تنفيذ إزالة كافة اشكال التعديات على الأرضي الزراعية واملاك الدولة، وإيقاف اعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنه 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.