مصرع طفل تناول قرص تامول في الدقهلية



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر بوصول مجدي أحمد عمارة 6 سنوات جثة هامدة.



وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين أن الطفل لقى مصرعه إثر تناوله قرص تامول بالخطأ وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى المركزي بمنية النصر تحت تصرف النيابة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لقي طفل مصرعه إثر تناوله قرص تامول بإحدى قرى الدقهلية.