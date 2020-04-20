هالة صدقى توجه رسالة شديدة اللهجة لمنتقدى الأعمال الرمضانية .. فيديو

قالت الفنانة هالة صدقى ، إنها تحب الكلاب جدًا فهي حيوانات أليفة ومسالمة، لافتة إلى أنها مسئولة عن تربية 17 كلبا.





وأضافت الفنانة هالة صدقى، خلال حوارها عبر الهاتف ببرنامج " الستات ميعرفوش يكدبوا " ، المذاع على فضائية " سى بى سى " ، أنها لم تفقتقد أى شئ فهى تعتبر تلك الفترة إجازة وراحة، ولابد من الاستمتاع بها بدلا من التزمر.





وأشارت " صدقى " ، إلى أنها رفضت النزول أول 14 يوما، وتم توقف التصوير والعمل بالفعل، وعلى الرغم من ذلك فأصبح هناك نوع من التنمر الشديد بجحة أننا نصور مسلسلات رمضان للحصول على الأموال ليس إلا.





وتابعت قائلة "دا شغلنا زى اى شغل، وفى تعقيم كامل وفى دكتور معانا لقياس درجة الحرارة وأى ملاحظات فى العمل عن بعُد"، مضيفة أن قبل أزمة كورونا قمنا بإنهاء جزء كبير من التصوير.





وأكدت أن "الدراما دى صناعة زى المصنع اللى فيه كذا عامل بيشتغلوا من السنة للسنة " ، منوهة أن العمل الدرامى الواحد يحتوى على 150 عاملا بمعدل 150 بيتا مفتوحا، وأوضحت أننا نعمل فى الأوقات والأماكن المسموحة وبالتراخيض المضمونة.



