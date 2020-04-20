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تعليم

منسوجات مضادة لكورونا.. مشروع بحثي بصيدلة حلوان لحماية الجيش الأبيض.. تفاصيل

الإثنين 20/أبريل/2020 - 06:03 م
ملابس الاطباء لمواجهة
ملابس الاطباء لمواجهة كورونا
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كريم ناصر
أعلنت كلية الصيدلة بجامعة حلوان، عن مشروع بحثى بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية يهدف إلى تطوير منسوجات بتقنية النانو تكنولوجي مضادة للميكروبات، للسيطرة على عدوى فيروس كورونا و توفير الحماية اللازمة لأبطال الجيش الأبيض من الأطباء و الممرضين. 

وأوضح الفريق البحثي لكلية الصيدلة أن المشروع يعمل على استخدام تقنية النانوتكنولوجي لإنتاج منسوجات ومعالجتها باستخدام جسيمات نانومترية التى أثبتت الأبحاث السابقة أن لها نشاطا مضادا للميكروبات والفيروسات، لقدرتها على إنتاج  جزيئات الأوكسجين التفاعلية القاتلة للكائنات الحية الدقيقة وعلى ذلك يهتم هذا المشروع بإنتاج هذه المنسوجات المعالجة والتي يمكن استخدامها فى تصنيع معدات الوقاية الشخصية لمقدمى الرعاية الصحية مثل العباءات والقفازات والأقنعة اللازمة لسلامتهم وحمايتهم من العدوى بالفيروس. 

وأضاف الفريق البحثى أن آلية عمل هذه المنسوجات هى أنه عند الاختلاط بحاملى الفيروس أو المصابين به وتراكم الجزيئات التى تحمل الفيروس الناتجة عن السعال يبدأ تفاعل غلاف الفيروس مع جزيئات الأوكسجين النشطة كيميائيًا بالمنسوجات والناتجة بواسطة الجسيمات النانومترية والتى تبدأ مهاجمة كلا من الغلاف الخارجى الدهنى المزدوج والمستقبلات البروتينية بالفيروس والمسئولة عن حدوث العدوى الفيروسية مما الى القضاء على الفيروس. 


وتقوم آلية عمل المشروع على أن يعمل فريق كلية الصيدلة البحثى على إنتاج الجسيمات النانو مترية و معالجة المنسوجات التى تنتجها كلية الفنون التطبيقية بها. 


ويعمل على المشروع فريق بحثى من كلية الصيدلة وهم د. ياسمين أبوزيد - مدرس بقسم الصيدلانيات والمشرف الرئيسي على المشروع بالتعاون مع المعيدين بقسم الصيدلانيات د نرمين رفعت محمد، د جهاد عماد الخولى، وكذلك الفريق البحثى بكلية الفنون التطبيقية وهم كلا من د. الأمير محمد إمام- مدرس بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، د. حافظ سعيد حواس- مدرس بقسم الغزل والنسيج والتريكو، بالاشتراك مع عدد من المعيدين بالكلية، وبالتعاون مع د. نادية حمدى - الأستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس.

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