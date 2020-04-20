منسوجات مضادة لكورونا.. مشروع بحثي بصيدلة حلوان لحماية الجيش الأبيض.. تفاصيل

أعلنت كلية الصيدلة بجامعة حلوان، عن مشروع بحثى بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية يهدف إلى تطوير منسوجات بتقنية النانو تكنولوجي مضادة للميكروبات، للسيطرة على عدوى فيروس كورونا و توفير الحماية اللازمة لأبطال الجيش الأبيض من الأطباء و الممرضين.





وأوضح الفريق البحثي لكلية الصيدلة أن المشروع يعمل على استخدام تقنية النانوتكنولوجي لإنتاج منسوجات ومعالجتها باستخدام جسيمات نانومترية التى أثبتت الأبحاث السابقة أن لها نشاطا مضادا للميكروبات والفيروسات، لقدرتها على إنتاج جزيئات الأوكسجين التفاعلية القاتلة للكائنات الحية الدقيقة وعلى ذلك يهتم هذا المشروع بإنتاج هذه المنسوجات المعالجة والتي يمكن استخدامها فى تصنيع معدات الوقاية الشخصية لمقدمى الرعاية الصحية مثل العباءات والقفازات والأقنعة اللازمة لسلامتهم وحمايتهم من العدوى بالفيروس.





وأضاف الفريق البحثى أن آلية عمل هذه المنسوجات هى أنه عند الاختلاط بحاملى الفيروس أو المصابين به وتراكم الجزيئات التى تحمل الفيروس الناتجة عن السعال يبدأ تفاعل غلاف الفيروس مع جزيئات الأوكسجين النشطة كيميائيًا بالمنسوجات والناتجة بواسطة الجسيمات النانومترية والتى تبدأ مهاجمة كلا من الغلاف الخارجى الدهنى المزدوج والمستقبلات البروتينية بالفيروس والمسئولة عن حدوث العدوى الفيروسية مما الى القضاء على الفيروس.

