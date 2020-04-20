لأول مرة.. وجبة ماكدونالدز أغلى من برميل النفط الخام الأمريكي

قالت قناة "سي إن بي سي"، اليوم الاثنين، إن سعر وجبة "بيج ماك" بات أغلى من سعر برميل النفط لخام تكساس الأمريكي.









وأشارت إلى أن سعر الوجبة يبلغ 5.99 دولار، فيما وصل سعر برميل النفط في العقود الآجلة الأمريكية إلى 16 سنتا .









وأكدت القناة أن سعر تلك الوجبة من ماكدونالدز يعد أحد مؤشرات المراجع السعريّة للعديد من السلع حول العالم.









وهبط سعر النفط الأمريكي خلال تعاملات اليوم الاثنين مسجلا أدنى مستوى له في تاريخه.









وبحسب "ماركت ووتش" انهار مؤشر النفط الأمريكي دون مستوى 3 دولارات للبرميل، وفي طريقه إلى أدنى إغلاق وأكبر انخفاض ليوم واحد على الإطلاق.









وذكرت وكالة "رويترز" أن عقود الخام الأمريكي الآجلة هوت بنسبة 86% (16 دولارا للبرميل) مسجلت مستوى 2.5 دولار للبرميل.









في حين تم تداول مزيج "برنت" العالمي عند مستوى 26.39 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 6.02% عن سعر الإغلاق السابق.