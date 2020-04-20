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اقتصاد

بعد الانهيار التاريخي لـ سعر النفط الأمريكي .. هذه القطاعات تتضرر والارتفاع حتمي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:56 م
سعر النفط الأمريكي
سعر النفط الأمريكي
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مايكل عياد

أكد الدكتور رمضان ابوالعلا، خبير البترول، أن إنخفاض النفط الأمريكي لهذا المستوى التاريخي، هو أمر سياسي قبل أن يكون تجاري، مشيرا إلى أن عملية رصد الأسعار في الولايات المتحدة تكون لحظية وفعلية حسب العرض والطلب.

وأضاف "أبو العلا" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن تلك الأسعار خطيرة جدا، وتضر بصناعة النفط بشكل كبير، وأنه من الحتمي أن ترتفع الأسعار مجددا بشكل حاد، وذلك في غصون شهر أو أثنان على الأكثر.


واوضح الخبير أن المعروض بات أكثر من المطلوب في الأسواق وهو ما آدى للوصول إلى تلك الأسعار، لافتا إلى أن الضرر الأكبر سيكون على شركات النفط والدول المصدرة له، وأيضا سيؤدي ذلك لإنهيار بعض الصناعات.


وقالت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية إن العقود الآجلة للخام الأمريكي في مايو المقبل أصبحت سلبية للمرة الأولى في تاريخها، وأضافت أن أسعار النفط الخام الأمريكي تراجعت إلى أدنى مستوى لها في التاريخ، حيث استمر المتداولين في القلق بشأن تراجع الطلب بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


كان سعر أقرب عقود النفط الآجلة، التي تنتهي يوم الثلاثاء، هو الأكثر تضررًا، حيث انفصل عن العقود الآجلة في الشهر اللاحق مع انخفاض بأكثر من 90٪. وهذا يشير إلى أن البعض يعتقد أنه يمكن أن يكون هناك انتعاش في وقت لاحق من العام.


وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو بنسبة 98 ٪ ، أو 18.04 دولارًا ، ليتداول عند 19 سنتًا للبرميل ، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.


في الوقت نفسه، تراجع خام برنت القياسي العالمي، الذي امتد بالفعل إلى عقد يونيو، بنسبة 6.2٪ إلى 26.35 دولار للبرميل. انخفض خام غرب تكساس الوسيط ، الذي ينتهي في 19 مايو ، بنسبة 10٪ تقريبًا إلى 22.54 دولار للبرميل. كما انخفض عقد يوليو بنسبة 5٪ تقريبًا عند 28 دولارًا للبرميل.


كان الجزء الأمامي من ‘منحنى’ العقود الآجلة للنفط ، وهو عقد مايو الذي ينتهي يوم الثلاثاء ، هو الأكثر تضررًا لأنه ينطبق على الوقود المقرر تسليمه في حين أن معظم البلاد لا تزال مغلقة بسبب فيروس كورونا. 


المشترون الوحيدون لعقود النفط الآجلة لهذا العقد هم الكيانات التي ترغب في استلام التسليم فعليًا مثل مصفاة أو شركة طيران. لكن صهاريج التخزين مليئة حتى لا تحتاجها.


الفارق بين عقدي مايو ويونيو - المعروفين بالشهر الأول والشهر الثاني - هو الآن الأوسع في التاريخ ، وفقًا لجيف كيلبرج من KKM Financial.  الذي قال في رسالة بالبريد الإلكتروني  إن ‘هذه ظاهرة بسبب انتهاء عقد الشهر الأول إلى جانب الانخفاض التاريخي في النفط الخام".

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