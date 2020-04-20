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رياضة

صانع ألعاب الهلال السعودي يقترب من اللعب في الدوري البرازيلي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:24 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الإثنين، أن سباستيان جيوفينكو، صانع ألعاب نادي الهلال السعودي، اقترب من الرحيل عن النادي والذهاب للعب في الدوري البرازيلي.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية ، أن جيوفينكو بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الهلال، والذهاب لنادي فاسكو دي جاما البرازيلي في الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت الصحيفة أن مسئولي النادي البرازيلي تفاوضوا مع نادي الهلال، ووصلوا لمراحل متقدمة في المفاوضات، وأصبح اللاعب البرازيلي على قرب خطوة من توديع ناديه السعودي والذهاب للعب في بلاد السامبا.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت لوجود اهتمام من العديد من الأندية الإيطالية لضم جيوفينكو، أبرزها نادي إنتر ونادي بارما.
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