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بدأت الصرف.. التضامن: 160 ألف أسرة جديدة انضمت لبرنامج تكافل وكرامة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:39 م
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن
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هاني حسين
قال محمد العقبي المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن  وزيرة التضامن الإجتماعي قررت ضم 160 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة .

وأضاف محمد العقبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " القاهرة الآن " المذاع على قناة " الحدث"، :" الـ 160 ألف أسرة  بدأت الصرف هذا الشهر.

وتابع محمد العقبي:"  استئناف الصرف لأسر تكافل من الغد وبعض الأسر التي انضمت حديثا تصرف مستحقاتها من الأمس، و 2 مليون اسرة تبدأ بصرف مستحقاتها بداية من الغد،  من خلال  4 آلاف مكتب بريد".

وأكمل محمد العقبي:"  المؤشرات الأولية تشير إلى تواجد رغبة شديدة من المواطن في الحصول على دعم  من الدولة".

وتبدأ غدًا الثلاثاء وزارة التضامن الاجتماعي في صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة، للمستفيدين والذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون بإجمالي قيمة حوالي ٩٠٣ مليون جنيه.

وذلك  من خلال  ٤٠٠٠‬ مكتب بريد على مستوى كافة محافظات الجمهورية وذلك وفق الخطة التي اعتمدتها نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي لصرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة لشهر أبريل لمراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات. 

وكانت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد تابعت خلال يومي ١٨ و ١٩ أبريل عمليات صرف مساعدات كرامة للمستفيدين على مستوى كافة المحافظات حيث قام حوالي ٤٧١ الف مستفيد بصرف مايقرب من ٢١٥ مليون جنيه مصري ومتاح لباقي مستفيدي كرامه الصرف طوال الأيام المتبقية من شهر أبريل الجارى 

وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة. 

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم . 

ويشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالي ٣ ملايين أسرة بما يشمل حوالى ١٢ مليون فرد ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه .  

 وجدير بالذكر أن  الوزارة كانت قد أطلقت مؤخرًا البوابة الإلكترونية للاستعلامات والشكاوي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الكترونيًا https://tk.moss.gov.eg
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