بدأت الصرف.. التضامن: 160 ألف أسرة جديدة انضمت لبرنامج تكافل وكرامة

وزيرة التضامن الإجتماعي قررت ضم 160 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة قال محمد العقبي المستشار الإعلامي والمتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إنألف





وأضاف محمد العقبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " القاهرة الآن " المذاع على قناة " الحدث"، :" الـ 160 ألف أسرة بدأت الصرف هذا الشهر.





وتابع محمد العقبي:" استئناف الصرف لأسر تكافل من الغد وبعض الأسر التي انضمت حديثا تصرف مستحقاتها من الأمس، و 2 مليون اسرة تبدأ بصرف مستحقاتها بداية من الغد، من خلال 4 آلاف مكتب بريد".





وأكمل محمد العقبي:" المؤشرات الأولية تشير إلى تواجد رغبة شديدة من المواطن في الحصول على دعم من الدولة".





وت بدأ غدًا الثلاثاء وزارة التضامن الاجتماعي في صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة، للمستفيدين والذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون بإجمالي قيمة حوالي ٩٠٣ مليون جنيه.