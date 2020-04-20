مصادر: مقدمو عطاءات لأنابيب غاز أدنوك في محادثات حول قرض بقيمة 8 مليارات دولار

قالت ثلاثة مصادر إن كونسورتيوم من مقدمي عطاءات، بينهم جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز (جي.آي.بي)، يخوضون محادثات مع بنوك بشأن قرض قيمته ثمانية مليارات دولار لدعم استثماراتهم في أصول خطوط أنابيب الغاز الطبيعي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وقال أحد المصادر إن المحادثات مع البنوك جارية منذ أسابيع، وإن من غير الواضح متى ستوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، لاسيما في ظل صعوبة أوضاع السوق وتهاوي أسعار النفط.

وقالت المصادر إن كونسورتيوم مقدمي العطاءات يضم جي.آي.بي وبروكفيلد لإدارة الأصول وشركة سنام الإيطالية للبنية التحتية. وأضاف أحدها أن جي.آي.بي ستحوز الحصة الأكبر في الكونسورتيوم.

وامتنعت جي.آي.بي وأدنوك وسنام وبروكفيلد عن التعقيب على مناقشات التمويل التي كانت بلومبرج أول من أوردها.





وقال مصدر إن المناقشات تشمل أكثر من 20 بنكا.

وفي العام الماضي، اشترت بلاك روك مع شركة الاستثمار المباشر كيه.كيه.آر آند كو، حصة 40 بالمئة في أدنوك لأنابيب النفط مقابل أربعة مليارات دولار، إذ ينشئ عملاق النفط في أبوظبي شراكات استثمار لجمع سيولة في فترة تهبط فيها أسعار النفط.

وقالت مصادر لرويترز إن أدنوك عينت بنك أوف أمريكا ميريل لينش وميزوهو العام الماضي لترتيب تأجير أصولها لأنابيب الغاز الطبيعي التي تقدر قيمتها بما يصل إلى 15 مليار دولار.

وجرى تمويل استثمار كيه.كيه.آر وبلاك روك العام الماضي من خلال صناديق البنية التحتية للشركة ومولته مجموعة من البنوك.