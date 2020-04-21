شريف إكرامي: في لعيبة مينفعش تلبس تيشيرت الأهلي.. فيديو

قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن شارة الكابتن داخل الأهلي لن تتأثر في ظل رحيله ورحيل الثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي.





وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن هناك من ارتدى شارة الكابتن وهو لا يصلح لارتدائها، مشددًا على أن الشخصية في داخل الملعب وخارجه هي التي تستحق "الكابتنة" وليس اللاعب الأقدم.





واستطرد: "على سبيل المثال، محمد أبو تريكة لم يرتد شارة الكابتن كثيرًا ولكن هو شخص قيادي وتشعر بالإطمئنان خلال تواجده في الملعب، وتكفي شخصيته في الملعب".





وأشار إلى أن مصر كانت تعاني بسبب أزمة شارة الكابتن في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، وتأثرت نتائج المنتخب الوطني بسبب ذلك ويجب حل تلك الأزمة في أسرع وقت.



