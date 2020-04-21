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فن

أخبار الفن.. زكي فطين عبد الوهاب يعلن إفلاسه بسبب كورونا.. حنين حسام: نشأت الديهي السبب.. إسرائيل تشيد بـ حياة الفهد بعد إساءتها للمصريين

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:55 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

قامت حنين حسام  إحدى فتيات تطبيق تيك توك»، بغلق حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، كأول رد فعل لها بعد صدور أمر بضبطها وإحضارها، على إثر قيامها بتحريض فتيات على تصوير فيديوهات من غرف نومهن. 

نشرت حنين حسام (إحدى فتيات تطبيق تيك توك)، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت قائلة: «هاي»، في أول ظهور لها بعد اتهامها بتحريض فتيات على تصوير فيديوهات من غرف نومهن. 

نشر علاء حكيم، أحد رواد مواقع السوشيال ميديا، مقطع فيديو لـ حنين حسام إحدى مشاهير تطبيق "تيك توك"، تعلق فيه على أزمتها الأخيرة، بعد صدور أمر بضبطها وإحضارها؛ على أثر قيامها بتحريض فتيات على تصوير فيديوهات من غرف نومهن.

نشرت نور عصام إمام (ابنة شقيق الزعيم عادل أمام)، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، تزامنًا مع عيد شم النسيم. 

كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن قيام الممثلة الهندية المعروفة جاجالا، بمحاولة انتحار فاشلة أمس الأحد 19 أبريل، وذلك بعدما ابتلعت كمية من الحبوب المنومة، وتم إنقاذها في آخر لحظة. 

نشر أفيخاي أدرعى ، الناطق باسم جيش الدفاع الاسرائيلي في الاعلام العربي، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيه يتابع برومو مسلسل «أم هارون» للفنانة الكويتية حياة الفهد، المتهمة بالتطبيع مع إسرائيل، بسبب هذا المسلسل. 

سيطرت حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد المنشور المثير للجدل للفنان زكي فطين عبد الوهاب، الذي أعلن فيه إفلاسه، بسبب عدم تمكنه من العمل في ظل تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، لضعف مناعته بسبب علاج السرطان. 

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