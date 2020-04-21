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فن

رامي صبري وهو يغني خاصمت الشوارع: معرفش هنخاصمها قد إيه.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان رامي صبري، فيديو جديد له، عبر حسابه على "إنستجرام"، وهو برفقة زوجته، في سيارته، يرددان مع أغنية "خاصمت الشوارع" للفنان مدحت صالح، التي يستمعان لها، وذلك سخرية منهما بالوضع الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعلق رامي علي الفيديو،: "كنت عارف اننا هنخاصم الشوارع، بس معرفش هنخاصمها قد إيه بصراحة".

ونال الفيديو إعجاب متابعيه، وجاءت تعليقاتهم كالآتي:

هههههه حبايبي صلو علي النبي كدة وإنشاء الله خير هنصلح الشوارع كله تاني مفيش مشكله ربنا يحفظكم يارب وكل سنه وانتم طيبن

قمر وجميله وبموت فيها وبحبها تكون معاك ع طول قمر قمر قمر

احبكك والله العظيم وبالذات اعمالك القديمه لها عندي ماضي جميل 

منورين دايما وكل سنة وانتوا طيبين

يذكر أن رامي صبري قد طرح مؤخرا أغنية "حياتي مش تمام"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوي.

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