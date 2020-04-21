AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طاهر أبوزيد: كنت على يقين أن محمود طاهر الأنسب لرئاسة الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 04:11 ص
محمد رشاد
أكد طاهر أبو زيد ، لاعب الأهلي ومنتخب مصر ووزير الرياضة الأسبق أنه ليست لديه أي خلافات مع رئيس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب .

وأضاف طاهر أبو زيد خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس": "مساندة المجلس الحالي ومنتخب داخل الأهلي واجب على الجميع".

وأشار محمود طاهر إلى أن رئيس الأهلي السابق، كان الأفضل لقيادة النادي: "كنت على يقين أن محمود طاهر هو الانسب لرئاسة الأهلي".

وأوضح أنني "سأحكم على مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي برئاسة محمود الخطيب عقب نهاية الدورة الحالية".

واختتم تصريحاته: "أؤيد مجلس الأهلي الحالي برئاسة محمود الخطيب إذا تمكن من تحقيق إنجازات مجلس محمود طاهر".
Advertisements

ترشيحاتنا

ترامب يعلن عزمه تعليق الهجرة مؤقتا إلى الولايات المتحدة

بفرمان فايلر.. الأهلي يقرر عودة 3 لاعبين معارين..فيديو

أخبار البرلمان.. التفاصيل الكاملة لزيادة المعاشات والأجور.. وعقوبة حنين حسام بعد الفيديو الفاضح

طقس أول 3 أيام رمضان.. رياح تصل لحد العاصفة تتبعها أمطار

بفرمان كارتيرون.. الزمالك يرفض عودة نجمه ويطالب بتجديد إعارته ..فيديو

ممرضة مصرية ترقص مع طفلة مصابة بكورونا لإدخال البهجة عليها

AdvertisementS

فرمان مرتضى منصور.. استبعاد أيمن حافظ من الجهاز الفني لنادي الزمالك

الزمالك يوافق على بيع نجمه المغربي خلال الميركاتو الصيفى.. فيديو

بفرمان فايلر.. الأهلي يقرر عودة 3 لاعبين معارين..فيديو

طاهر أبوزيد: كنت على يقين أن محمود طاهر الأنسب لرئاسة الأهلي.. فيديو

شريف إكرامي: رمضان صبحي طلب الزواج من شقيقتي في التتش ورفضت.. فيديو

الأهلي وعبد الله السعيد لعبة قط وفار .. الأحمر جدد له قبل انتقاله للزمالك والفيفا تصدر قرارا صادما

بعد الوقوع مع إسرائيل.. أحمد الشيخ يعتذر عن تمثيل مصر في كأس العالم للألعاب الإلكترونية

بفرمان كارتيرون.. الزمالك يرفض عودة نجمه ويطالب بتجديد إعارته ..فيديو

عادل مصطفى: ميدو رفض الرحيل عن المقاصة بسبب الشرط الجزائي.. وعدم مشاركة صلاح محسن بسبب عقليته.. فيديو

أخبار الرياضة.. تحذير شديد اللهجة من الزمالك لـ بن شرقي.. حقيقة إلغاء كأس مصر

أخبار الأهلي..فايلر: المركز الثامن يليق بالفريق فى الدوري الألماني.. أحمد الشيخ يعتذر عن تمثيل مصر فى الألعاب الإلكترونية بسبب إسرائيل

18 تصريحا لـ شريف إكرامي قبل الرحيل عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. خطيبة محمد الشرنوبى تتألق فى أحدث ظهور

أخصائية تغذية: تناول المنشطات يهدد حياة البشر ويصيب بأمراض قاتلة

سالوبيت أسود.. لوك مختلف لـ سالي عبد السلام في أحدث ظهور