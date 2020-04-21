طاهر أبوزيد: كنت على يقين أن محمود طاهر الأنسب لرئاسة الأهلي.. فيديو

أكد طاهر أبو زيد ، لاعب الأهلي ومنتخب مصر ووزير الرياضة الأسبق أنه ليست لديه أي خلافات مع رئيس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب .
وأضاف طاهر أبو زيد خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس": "مساندة المجلس الحالي ومنتخب داخل الأهلي واجب على الجميع".
وأشار محمود طاهر إلى أن رئيس الأهلي السابق، كان الأفضل لقيادة النادي: "كنت على يقين أن محمود طاهر هو الانسب لرئاسة الأهلي".
وأوضح أنني "سأحكم على مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي برئاسة محمود الخطيب عقب نهاية الدورة الحالية".
واختتم تصريحاته: "أؤيد مجلس الأهلي الحالي برئاسة محمود الخطيب إذا تمكن من تحقيق إنجازات مجلس محمود طاهر".