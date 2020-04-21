ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل لـ 13883 حالة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 13883 حالة.

وقالت الصحة الإسرائيلية إن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 وصل إلى 181 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، أوضحت الوزارة الإسرائيلية أن هناك 150 مصابا توصف حالتهم الصحية بالخطيرة.









في السياق ذاته، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية تعافي وزير الصحة، ياكوف ليتسمان من فيروس كورونا، حيث جاءت الاختبارات الأخيرة التي أجريت له سلبية.









ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم إدخال تعديلات وتدابير خاصة في التعامل مع فيروس كورونا بالمناطق العربية خلال شهر رمضان.