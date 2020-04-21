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رياضة

بعد رفضه تلقي لقاح كورونا.. عالم فيروسات يحرج ديوكوفيتش

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:26 ص
ديوكوفيتش
ديوكوفيتش
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إسراء أشرف
رد بريدراج كون عالم الفيروسات والأوبئة في صربيا، على تصريحات مواطنه نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا في التنس، والذي أكد أنه قد يتعرض لمأزق إذا أصبح من الضروري على اللاعبين تلقي لقاح لفيروس كورونا، قبل استئناف منافسات الموسم، في ظل التوقف بسبب الوباء.

وكتب بريدراج كون عالم الفيروسات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا ينبغي أن تصدر منه مثل تلك التصريحات، بسبب تأثيره العام الهائل في بلاده".

وأضاف: "كواحد من أكبر المعجبين بديوكوفيتش، وددت لو أتيحت لي الفرصة لأشرح له أهمية علم المناعة في الصحة العامة، الآن تأخر الوقت كثيرًا، لقد اعتنق معتقدات خاطئة".

وقال ديوكوفيتش في مناقشة عبر فيسبوك مع مجموعة من الرياضيين في صربيا: "بشكل شخصي أنا أعارض الحصول على لقاح، ولا أريد أن يتم إجباري من أي شخص على تلقي لقاح حتى أستطيع السفر".

وواصل: "لكن إذا أصبح الأمر إلزاميا، ماذا سيحدث؟ سأكون مطالبا باتخاذ قرار، لدي أفكاري بخصوص هذا الأمر ولا أعرف إن كانت بعض هذه الأفكار ستتغير في وقت ما".


وأضاف: "إذا افترضنا أنه سيتم استئناف الموسم في يوليو أو أغسطس أو سبتمبر رغم أنه من غير المرجح حدوث ذلك، فإني أتفهم أنه سيكون ضروريا الحصول على لقاح بعد انتهاء فترة العزل العام بينما لا يوجد لقاح حتى الآن".


وتوقع خبراء طبيون ألا يتم توفير لقاح ضد الفيروس واسع الانتشار قبل العام المقبل، ليثير ذلك المخاوف بشأن إمكانية عدم إقامة أي بطولة للتنس خلال العام الجاري.

وألغيت بطولة ويمبلدون هذا العام لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية بينما تقرر إقامة بطولة فرنسا المفتوحة من 20 سبتمبر، وحتى الرابع من أكتوبر، بدلا من موعدها السابق في مايو ويونيو.
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