بعد إطلاق هاشتاج طبق القدرات للثانوية.. شوقي: لا تغيير في امتحاناتهم فهناك قانون يحكمها والموضوع قتل بحثا من أجهزة الدولة





ازاي وزير التربيه والتعليم مش عايز يلغي امتحانات ثانويه عامة ؟! لو اللجان اتعقمت مش هنبعد عن المرض ، ممكن واحنا نازلين الامتحان يجيلنا المرض من اي حد عندو كورونا في الشارع ، التجمعات بتاعت المواصلات من السهل جدا تجيب كورونا ، انا اول الناس اللي موافقه علي امتحان القدرات ، احسن ما ننزل ويجيلنا المرض ونعدي بيه اهالينا ويموتو بسبب المرض. حيث قال الطلاب:





ومن جانبه .. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الثانوية العامة في مصر يحكمها قانون يلزم الوزارة بعقد امتحاناتها في توقيت معين وبشكل معين وبمواصفات معينة لا يمكن الإخلال بها.





وقال وزير التربية والتعليم، لهذا السبب لن تتمكن الوزارة من الاستجابة للمطالبات الخاصة بإلغاء امتحانات الثانوية العامة أو استبدالها بطريقة تقييم أخرى أو استبعاد المواد التي تضاف للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن قرار الالتزام بعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام في لجان الامتحانات مثل كل عام ، هو قرار دولة وليس قرار وزارة التربية والتعليم.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن موعد امتحانات الثانوية العامة كما هو، مع حرص الدولة على حماية صحة جميع الطلاب.





وقال وزير التربية والتعليم: الدولة حريصة على عدم اضاعة السنة على ابناءنا الطلاب رغم الظروف الراهنة ، حتى لا تضيع منهم سنوات اخرى في المستقبل.





ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة لا يمكنها حتى أن تفكر في تأجيل امتحانات الثانوية العامة ، لان التأجيل أو الالغاء سيضع الطلاب في مأزق مثل طلاب المدارس الدولية الذي تم إلغاء امتحان السات والاي جي لهم ، وبالتالي "مش عايزين نضيع مستقبل 700 ألف طالب في ثانوية عامة".





وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هذا موضوع امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قتل بحثا من الخبراء والأجهزة الأمنية والأجهزة السيادية ومجلس الوزراء والدولة بأكملها.





وأضاف وزير التربية والتعليم : بما أن الدولة قررت عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها داخل اللجان، فعلى الجميع أن يتأكد أن الدولة المصرية تعلم جيدا كيف ستؤمنها صحيا للطلاب والمراقبين والإداريين.





وأكد وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة ستنطلق في الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم، مشيرًا إلى أنه يتوقع أنه في هذا التوقيت ستكون الدولة قد رفعت الحظر عن المواطنين.





ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم ، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:

الأحد 7 يونيو 2020 : لغة عربية وتربية دينية

الثلاثاء 9 يونيو 2020 : الاقتصاد والإحصاء

الخميس 11 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 14 يونيو 2020 : الديناميكا

الثلاثاء 16 يونيو 2020 : الاحياء و الاستاتيكا والفلسفة

الخميس 18 يونيو 2020 : اجازة من الامتحانات

الاحد 21 يونيو 2020 : الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء 23 يونيو 2020 : إجازة من الامتحانات

الخميس 25 يونيو 2020 : الكيمياء والجغرافيا

الاحد 28 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الثلاثاء 30 يونيو 2020 : إجازة من الامتحانات

الخميس 2 يوليو 2020 : الجيولوجيا ، والتفاضل والتكامل ، وعلم النفس والاجتماع

الأحد 5 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية

وعلى جانب آخر .. و

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وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ، شروط قبول اعتذار المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020

* الحالات المرضية: مع تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية أو التأمين الصحي. * ندب الزوج والزوجة معًا لأعمال الامتحانات: سيتم قبول اعتذار أحدهما على أن يتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة (الرقم القومي) + إقرار من أحدهما يتعهد فيه بتنفيذ الندب الصادر له. * وجود طفل رضيع حتى عامين: مع تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل. * وفاة الزوج: مع تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج، وصورة ضوئية من بطاقة الزوجة. * عمل الزوج بمنطقة نائية: بشرط تقديم خطاب معتمد من جهة عمله بالمنطقة النائية، وأنه لا يزال على قوة العمل بها. * سفر الزوج خارج البلاد: بشرط تقديم صورة من جواز السفر وتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة. * رعاية الأبناء ذوي الإعاقة الذهنية، والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية: مع تقديم تقرير طبي معتمد.