الجزائر تسجل 8 وفيات و92 إصابة جديد بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 2810 بعد تسجيل 92 حالة جديدة.





وسجلت الجزائر 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي العدد إلى 392 حالة.





يأتي ذلك في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل انتشاره وحصد الأرواح.





وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم حاجز الــ 2.5 مليون حالة إصابة، في واحدٍ من أخطر الأوبئة التي تضرب العالم، ومن أوسعها انتشارًا.





ويزيد يوميًا عدد الحالات المصابة وضحايا الفيروس رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم.





ووصل عدد المصابي بين الفيروس إلى 2503383، بينما وصل عدد المتعافين إلى 659300، أما أعداد ضحايا الوفيات، فوصل إلى 171796 حالة وفاة، والأعداد في تزايد كبير، دون معرفة بتاريخ انتهاء كل ذلك.





وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضررا من جراء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ تجاوزت الحصيلة فيها نحو 42 ألف وفاة من أصل أكثر من 766212 ألف إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 71581 شخصا على الأقل.