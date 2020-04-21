AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بسعر مغري وإمكانيات كببرة .. أوبو تطلق هاتف Oppo A52 في الأسواق خلال أيام

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:01 م
أوبو تطلق هاتف Oppo
أوبو تطلق هاتف Oppo A52
Advertisements
ندى على
كشف موقع GSMArena عن تسريبات جديدة لهاتف Oppo A52 ، الذى أطلقته شركة أوبو الصينية رسميا، أمس في الصين، ومن المتوقع أن تتوسع الشركة في إطلاقه بالأسواق العالمية خلال أيام قليلة. 

وأطلقت أوبو هاتفها Oppo A52 بعد نجاحات متتالية لإطلاق هواتف Oppo Reno Ace 2 الذى يتميز بأسرع نظام شحن لاسلكي في العالم موجود في أى هاتف ذكى، وكذلك هاتف Oppo A92s. 


وتتميز شركة أوبو بإطلاقها هواتف بأسعار متوسطة وأحيانا رخيصة ولكن بإمكانيات عالية تنافس ماركات الهواتف الاخرى مما ساعدها في ترسيخ أقدامها في اسواق كبيرة مثل الصين والهند ومصر وغيرهما. 

- سعر هاتف Oppo A52  
ويأتى سعر هاتف Oppo A52 ب 225 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 3545 جنيه مصرى. 

- شاشة هاتف Oppo A52   
وشاشة هاتف Oppo A52 تأتى بقياس 6.5 بوصة من نوع LCD ، وبجودة +FHD  . 

- بطارية هاتف Oppo A52  
ويحتوي هاتف Oppo A52، على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير / الساعة، تدعم الشحن باستطاعة 18 واط.


- كاميرات  هاتف Oppo A52  
ويتميز هاتف Oppo A52، كاميرا خلفية رباعية L، الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسات f/1.8، وفلاش LED، والثاانية دقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة وفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/2.4.


بسعر مغري وإمكانيات كببرة .. أوبو تطلق هاتف Oppo A52 في الأسواق خلال أيام
بسعر مغري وإمكانيات كببرة .. أوبو تطلق هاتف Oppo A52 في الأسواق خلال أيام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوبو تطلق هاتف Reno Ace 2 .. تعرف على المواصفات وموعد الإصدار

أوبو تصدر هاتف A12 ببطارية 4230 مللى أمبير.. تعرف على المواصفات

أوبو تصدر هاتف OPPO A12 بسعر خرافى .. تعرف على المواصفات

بـ 6 كاميرات وبطارية 4000 مللي أمبير.. أوبو تطلق هاتف Oppo A92s

أرخص هواتف ذكية صادرة هذا الشهر .. تعرف عليها

أوبو تطلق هاتف Ace 2 5G .. أسرع هاتف بشحن لاسلكى في العالم

ترشيحاتنا

نشات الديهي: البرادعي ورفاقه أسوأ ما أظهرته أزمة كورونا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 870 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي

"الكاس" أمل الأهلي الأخير ضد عبد الله السعيد بعد فشل محاولات الفيفا والجبلاية

عصام تليمة: الإخوان سبب لجوء شباب الجماعة للإلحاد.. والديهي يتنبأ بتصفيته

سعال شديد.. مذيع CNN يعلن إصابته بفيروس كورونا.. فيديو

بعد ظهور حالات إيجابية بكورونا.. عزل جزئي لقريتين بالمنوفية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تعلن عن عروض خاصة على ford kuga .. صور

مكياج هادئ.. رانيا الملاح تخطف الأنظار بإطلالة صيفية.. صور

مسحراتي بـ الكمامة .. حكاية دُمية تصدرت تريند السوشيال ميديا في الغردقة .. صور