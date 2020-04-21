بسعر مغري وإمكانيات كببرة .. أوبو تطلق هاتف Oppo A52 في الأسواق خلال أيام

كشف موقع GSMArena عن تسريبات جديدة لهاتف Oppo A52 ، الذى أطلقته شركة أوبو الصينية رسميا، أمس في الصين، ومن المتوقع أن تتوسع الشركة في إطلاقه بالأسواق العالمية خلال أيام قليلة.





وأطلقت أوبو هاتفها Oppo A52 بعد نجاحات متتالية لإطلاق هواتف Oppo Reno Ace 2 الذى يتميز بأسرع نظام شحن لاسلكي في العالم موجود في أى هاتف ذكى، وكذلك هاتف Oppo A92s.









وتتميز شركة أوبو بإطلاقها هواتف بأسعار متوسطة وأحيانا رخيصة ولكن بإمكانيات عالية تنافس ماركات الهواتف الاخرى مما ساعدها في ترسيخ أقدامها في اسواق كبيرة مثل الصين والهند ومصر وغيرهما.





- سعر هاتف Oppo A52

ويأتى سعر هاتف Oppo A52 ب 225 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 3545 جنيه مصرى.





- شاشة هاتف Oppo A52

وشاشة هاتف Oppo A52 تأتى بقياس 6.5 بوصة من نوع LCD ، وبجودة + FHD .





- بطارية هاتف Oppo A52

ويحتوي هاتف Oppo A52، على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير / الساعة، تدعم الشحن باستطاعة 18 واط.









- كاميرات هاتف Oppo A52

ويتميز هاتف Oppo A52، كاميرا خلفية رباعية L، الرئيسية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسات f/1.8، وفلاش LED، والثاانية دقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة وفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/2.4.



