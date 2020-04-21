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المتحدث العسكري: رجال القوات المسلحة يتبرعون بـ 100 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر لمجابهة فيروس كورونا.. استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:33 م
العقيد أح تامر الرفاعي
العقيد أح تامر الرفاعي - المتحدث العسكري
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محمد إبراهيم
القوات المسلحة:
= تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير في أوقات فرض حظر التجوال
استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية 
= توزيع الماسكات الطبية مجانا على المواطنين في محطات مترو الأنفاق ومواقف النقل الجماعى 
= توفير الماسكات الطبية الواقية وتوزيعها على المواطنين مجانًا بالأماكن العامة والميادين الرئيسية 


قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن رجال القوات المسلحة، تبرعوا بمبلغ 100 مليون جنيه، لصالح صندوق تحيا مصر، وذلك لدعم جهود الدولة في مجابهة انتشار فيروس كورونا.

وتعمل القوات المسلحة مع جميع أجهزة الدولة على مجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، حيث اتخذت القوات المسلحة جميع الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى، وذلك ضمن خطة القوات المسلحة للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة فى مجابهة الفيروس، وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع جميع المواقف الطارئة.

وقد حرصت القوات المسلحة على استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية لضمان تنفيذ كافة أعمال التطهير بأعلى جودة وأكبر مساحة ممكنة، وفى أوقات فرض حظر التجوال لتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير الوقائى.

كما اتخذت هيئة الإمداد والتموين من خلال إدارتي الخدمات الطبية والبيطرية العديد من الإجراءات منها التثقيف الصحي والتدريب على إجراءات الشئون الصحية والوقائية على جميع المستويات، كما قامت إدارة الإطفاء والإنقاذ للقوات المسلحة بتطويع عربات ومعدات الإطفاء من خلال تزويدها بقواذف الأكرون وتعبئتها مسبقًا بالمحاليل المطهرة لاستخدامها مباشرة فى أعمال تطهير وتعقيم الأماكن المفتوحة، وذلك باستغلال 24 عربة إطفاء بطاقة "12" طنا للعربة بجميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة. 

كذلك تطويع وحدة طرد الهواء العملاقة للعمل كوحدة تطهير مسطحات ومبانٍ، وجاهزية إدارة النقل للقوات المسلحة ووحداتها لتنفيذ التأمين بالنقل لمكافحة فيروس "كوفيد 19"، من خلال دعم إدارة الحرب الكيميائية ومعاونتها في توفير المياه اللازمة لتحضير محاليل التعقيم والتطهير، ونقل جميع المعدات الطبية ومهمات الوقاية والمواد الغذائية.

كما أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين بتوفير الماسكات الطبية الواقية وتوزيعها على المواطنين مجانًا بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق الرئيسية ومواقف النقل الجماعى والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة قامت بفتح خمسة خطوط إنتاج جديدة ومطورة للماسكات الطبية التنفسية وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية بإنتاج يومى يصل إلى 100 ألف ماسك وتوفيرها للمواطنين فى ظل خطة الوقاية الشاملة التي تنتهجها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.

وحرصت القوات المسلحة على توزيع الماسكات الطبية على أكبر عدد من المواطنين، وتلقينهم أهمية وطريقة إستخدامها وحث المواطنين على البعد عن التزاحم بوسائل المواصلات المختلفة لتوفير المناخ الآمن والصحى للمواطنين.
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